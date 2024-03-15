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Чемпионат Европы
15 марта 2024, 20:23 |
3017
0

Главный тренер топовой сборной оценил шансы Украины пробиться на Евро-2024

Доменико Тедеско, который возглавляет Бельгию, верит в «сине-желтых»

15 марта 2024, 20:23 |
3017
0
Главный тренер топовой сборной оценил шансы Украины пробиться на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Доменико Тедеско

14 марта главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско провел пресс-конференцию, которая была посвящена началу подготовки его команды к ближайшим товарищеским матчам и Евро-2024.

Один из журналистов попросил Тедеско назвать фаворита четверки плей-офф Евро-2024: Израиль, Исландия, Босния и Герцоговина и Украина:

– Сборные Израиля, Исландии, Боснии и Герцоговины и Украины – кого из них вы считаете главным претендентом на место в заветной четверке?

– Затрудняюсь ответить на этот вопрос – ведь на кону каждая из этих команд имеет участие в европейском первенстве, а это гордость и престиж для любой сборной. Естественно, что в такой ситуации каждая из них будет преподаваться в этих поединках максимально. И здесь уже многое будет зависеть от настроения, мотивации и готовности команд.

Однако, по моему мнению, из этой четверки претендентов наиболее реальные шансы пробиться на Евро в Германию имеет все-таки сборная Украины. И не только потому, что на бумаге ее состав выглядит несколько лучше. За последние 2–3 года в составе этой сборной появилась целая группа молодых талантливых футболистов, нашедших свое место в очень серьезных клубах Европы, где они стали не простыми статистами, а лидерами и авторитетами, о которых говорит вся футбольная Европа. Когда скелет твоей сборной составляют игроки, выступающие в пятерке сильнейших чемпионатов континента, это уже серьезный и весомый аргумент.

Но для меня важен и другой момент – стиль игры команды, ее футбольная философия и приоритеты. Футбол, в который сегодня играет сборная Украины – это современный, модерный, европейский уровень. Это дух времени. Возможно, у украинцев не всегда и не все получается, но эта команда на правильном пути, а потому и логический прогресс, который мы наблюдаем в ее игре в последние годы, – сказал Тедеско.

Сборная Украины в плей-офф Евро-2024 в гостях 21 марта сыграет против Боснии и Герцеговины. Если команда Сергея Реброва выиграет у боснийцев, то в финале плей-офф 26 марта будет принимать на условно домашней арене во Вроцлаве победителя пары Израиль – Исландия. Если команда Сергея Реброва пройдет в финальный раунд чемпионата Европы, она выступит в группе Е со сборными Бельгии, Словакии и Румынии.

Отметим, что «сине-желтые» уже начали учебно-тренеровочные сборы в Испании перед стартом матчей плей-офф Евро-2024. 15 марта к команде Реброва присоединился Виталий Миколенко.

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Источник zbirna.com
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