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  4. ВИДЕО. Когда приедет Мудрик? Еще один легионер АПЛ присоединился к сборной
Чемпионат Европы
15 марта 2024, 20:01 |
758
4

ВИДЕО. Когда приедет Мудрик? Еще один легионер АПЛ присоединился к сборной

Виталий Миколенко прибыл в расположение национальной команды Украины в Испании

15 марта 2024, 20:01 |
758
4
ВИДЕО. Когда приедет Мудрик? Еще один легионер АПЛ присоединился к сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Национальная сборная Украины по футболу продолжает подготовку к решающим матчам отбора к чемпионату Европы 2024 года.

Тренировочный лагерь «сине-желтых» расположен в испанском городе Марбелья. Команда находится там уже второй день.

Вслед за Александром Зинченко и Ильей Забарным прибыл Виталий Миколенко, который на клубном уровне защищает цвета «Эвертона».

Из легионеров АПЛ, которые пока что не присоединились к «сине-желтым», но вызваны в команду, остался только Михаил Мудрик из «Челси».

В расположение национальной команды Украины пока что не прибыли и звезды «Жироны»: Артем Довбик и Виктор Цыганков.

Сборная Украины в плей-офф Евро-2024 в гостях 21 марта сыграет против Боснии и Герцеговины. Если команда Сергея Реброва выиграет у боснийцев, то в финале плей-офф 26 марта будет принимать на условно домашней арене во Вроцлаве победителя пары Израиль – Исландия. Если команда Сергея Реброва пройдет в финальный раунд чемпионата Европы, она выступит в группе Е со сборными Бельгии, Словакии и Румынии.

ВИДЕО. Когда приедет Мудрик? Еще один легионер АПЛ присоединился к сборной

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Igor@Kyiv
Адміністрація забаньте цього хворого _Tor91nado24rly_
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+2
Igor@Kyiv
воно #бануте на всю голову цей  _Tor91nado24rly_, Подивіться, що воно пише постійно, заблокуйте по айпі цих долбо#бів!
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+1
Alex196
Да лучше бы мудрик не приезжал .Игрок с нулевым кпд
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-2
_Tor91nado24rly_
Можна було б обійтися і без Забарного з Миколенком. Гравці ніякі, користі від них нуль, ще понапривозять купу голів на власні ворота.
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-5
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