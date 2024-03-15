Национальная сборная Украины по футболу продолжает подготовку к решающим матчам отбора к чемпионату Европы 2024 года.

Тренировочный лагерь «сине-желтых» расположен в испанском городе Марбелья. Команда находится там уже второй день.

Вслед за Александром Зинченко и Ильей Забарным прибыл Виталий Миколенко, который на клубном уровне защищает цвета «Эвертона».

Из легионеров АПЛ, которые пока что не присоединились к «сине-желтым», но вызваны в команду, остался только Михаил Мудрик из «Челси».

В расположение национальной команды Украины пока что не прибыли и звезды «Жироны»: Артем Довбик и Виктор Цыганков.

Сборная Украины в плей-офф Евро-2024 в гостях 21 марта сыграет против Боснии и Герцеговины. Если команда Сергея Реброва выиграет у боснийцев, то в финале плей-офф 26 марта будет принимать на условно домашней арене во Вроцлаве победителя пары Израиль – Исландия. Если команда Сергея Реброва пройдет в финальный раунд чемпионата Европы, она выступит в группе Е со сборными Бельгии, Словакии и Румынии.

ВИДЕО. Когда приедет Мудрик? Еще один легионер АПЛ присоединился к сборной