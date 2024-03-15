ВИДЕО. Когда приедет Мудрик? Еще один легионер АПЛ присоединился к сборной
Виталий Миколенко прибыл в расположение национальной команды Украины в Испании
Национальная сборная Украины по футболу продолжает подготовку к решающим матчам отбора к чемпионату Европы 2024 года.
Тренировочный лагерь «сине-желтых» расположен в испанском городе Марбелья. Команда находится там уже второй день.
Вслед за Александром Зинченко и Ильей Забарным прибыл Виталий Миколенко, который на клубном уровне защищает цвета «Эвертона».
Из легионеров АПЛ, которые пока что не присоединились к «сине-желтым», но вызваны в команду, остался только Михаил Мудрик из «Челси».
В расположение национальной команды Украины пока что не прибыли и звезды «Жироны»: Артем Довбик и Виктор Цыганков.
Сборная Украины в плей-офф Евро-2024 в гостях 21 марта сыграет против Боснии и Герцеговины. Если команда Сергея Реброва выиграет у боснийцев, то в финале плей-офф 26 марта будет принимать на условно домашней арене во Вроцлаве победителя пары Израиль – Исландия. Если команда Сергея Реброва пройдет в финальный раунд чемпионата Европы, она выступит в группе Е со сборными Бельгии, Словакии и Румынии.
ВИДЕО. Когда приедет Мудрик? Еще один легионер АПЛ присоединился к сборной
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