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  4. ФОТО. Сборная Украины провела тренировку в Испании
Чемпионат Европы
15 марта 2024, 17:57 |
705
0

ФОТО. Сборная Украины провела тренировку в Испании

К расположению команды присоединился Илья Забарный

15 марта 2024, 17:57 |
705
0
ФОТО. Сборная Украины провела тренировку в Испании
УАФ

Национальная сборная Украины по футболу продолжает подготовку к решающим матчам отбора к чемпионату Европы 2024 года.

Тренировочный лагерь «сине-желтых» расположен в испанском городе Марбелья. Команда находится там уже второй день.

Сейчас обойма сборной состоит только из игроков УПЛ, Александра Зинченко и Ильи Забарного, который только сегодня присоединился к команде. Другие легионеры приедут позже.

Сборная Украины в плей-офф Евро-2024 в гостях 21 марта сыграет против Боснии и Герцеговины. Если команда Сергея Реброва выиграет у боснийцев, то в финале плей-офф 26 марта будет принимать на условно домашней арене во Вроцлаве победителя пары Израиль – Исландия. Если команда Сергея Реброва пройдет в финальный раунд чемпионата Европы, она выступит в группе Е со сборными Бельгии, Словакии и Румынии.

ФОТО. Сборная Украины провела тренировку в Испании

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Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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