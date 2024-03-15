ФОТО. Сборная Украины провела тренировку в Испании
К расположению команды присоединился Илья Забарный
Национальная сборная Украины по футболу продолжает подготовку к решающим матчам отбора к чемпионату Европы 2024 года.
Тренировочный лагерь «сине-желтых» расположен в испанском городе Марбелья. Команда находится там уже второй день.
Сейчас обойма сборной состоит только из игроков УПЛ, Александра Зинченко и Ильи Забарного, который только сегодня присоединился к команде. Другие легионеры приедут позже.
Сборная Украины в плей-офф Евро-2024 в гостях 21 марта сыграет против Боснии и Герцеговины. Если команда Сергея Реброва выиграет у боснийцев, то в финале плей-офф 26 марта будет принимать на условно домашней арене во Вроцлаве победителя пары Израиль – Исландия. Если команда Сергея Реброва пройдет в финальный раунд чемпионата Европы, она выступит в группе Е со сборными Бельгии, Словакии и Румынии.
ФОТО. Сборная Украины провела тренировку в Испании
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