Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/4 финала
Главный претендент на трофей – «Манчестер Сити», у «Арсенала» больше шансов, чем у «Реала»
15 февраля состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов 2023/24.
Букмекерские конторы обновили коэффициенты на фаворита турнира. Главным претендентом на титул является действующий чемпион «Манчестер Сити». На триумф команды Жузепа Гвардиолы можно поставить с коэффициентом 2.80.
Второй претендент на трофей – «Арсенал. Успех Александра Зинченко и Ко расценивается в 5.00.
На титул «Баварии» и «Реала» Мадрид можно поставить с коэффициентом 7.00.
Топ-5 замыкает «ПСЖ» – 10.00.
Кто выиграет Лигу чемпионов 2023/24? Мнение букмекеров
- Манчестер Сити – 2.80
- Арсенал – 5.00
- Бавария – 7.00
- Реал Мадрид – 7.00
- ПСЖ – 10.00
- Барселона – 11.00
- Атлетико Мадрид – 16.00
- Боруссия Дортмунд – 20.00
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Голкипер не играет за национальную команду с лета 2023 года и пропустит Евро-2024
Карлос Алькарас сыграет против Янника Синнера, Даниил Медведев встретится с Томми Полом