Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/4 финала

15 февраля состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов 2023/24.

Букмекерские конторы обновили коэффициенты на фаворита турнира. Главным претендентом на титул является действующий чемпион «Манчестер Сити». На триумф команды Жузепа Гвардиолы можно поставить с коэффициентом 2.80.

Второй претендент на трофей – «Арсенал. Успех Александра Зинченко и Ко расценивается в 5.00.

На титул «Баварии» и «Реала» Мадрид можно поставить с коэффициентом 7.00.

Топ-5 замыкает «ПСЖ» – 10.00.

Кто выиграет Лигу чемпионов 2023/24? Мнение букмекеров