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Лига чемпионов
15 марта 2024, 19:45 |
1967
1

Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/4 финала

Главный претендент на трофей – «Манчестер Сити», у «Арсенала» больше шансов, чем у «Реала»

15 марта 2024, 19:45 |
1967
1
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/4 финала
Getty Images/Global Images Ukraine

15 февраля состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов 2023/24.

Букмекерские конторы обновили коэффициенты на фаворита турнира. Главным претендентом на титул является действующий чемпион «Манчестер Сити». На триумф команды Жузепа Гвардиолы можно поставить с коэффициентом 2.80.

Второй претендент на трофей – «Арсенал. Успех Александра Зинченко и Ко расценивается в 5.00.

На титул «Баварии» и «Реала» Мадрид можно поставить с коэффициентом 7.00.

Топ-5 замыкает «ПСЖ» – 10.00.

Кто выиграет Лигу чемпионов 2023/24? Мнение букмекеров

  1. Манчестер Сити – 2.80
  2. Арсенал – 5.00
  3. Бавария – 7.00
  4. Реал Мадрид – 7.00
  5. ПСЖ – 10.00
  6. Барселона – 11.00
  7. Атлетико Мадрид – 16.00
  8. Боруссия Дортмунд – 20.00

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Источник Sport.ua
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