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Лига Европы
15 марта 2024, 17:15 | Обновлено 15 марта 2024, 17:16
53
0

Герой-спаситель Байера признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Патрик Шик забил два гола «Карабаху» в компенсированное время

15 марта 2024, 17:15 | Обновлено 15 марта 2024, 17:16
53
0
Герой-спаситель Байера признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Патрик Шик

Лучшим игроком недели в Лиге Европы признан нападающий «Байера» Патрик Шик.

Голосование, в ходе которого болельщики определяли лучшего футболиста по итогам ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы, завершилась на официальном сайте УЕФА.

Шик, который дважды поразил ворота «Карабаха» в компенсированное время и помог своей команде победить со счетом 3:2, занял первое место в голосовании.

Также среди номинантов были нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, отметившийся голом и тремя голевыми передачами в игре со «Спартой» (6:1), форвард «Милана» Рафаэл Леау, на счету которого гол и ассист в матче со «Славией» (3:1), и полузащитник «Вест Хэма» Мохаммед Кудус, оформивший дубль в ворота «Фрайбурга» (5:0).

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Патрик Шик Байер Лига Европы лучший игрок Мохамед Салах Рафаэл Леау Мохаммед Кудус
Источник УЕФА
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