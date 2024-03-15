Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер девичьей сборной: «Сказался недостаток игровой практики»
Чемпионат Европы
15 марта 2024, 16:34 |
160
0

Тренер девичьей сборной: «Сказался недостаток игровой практики»

Украинки накануне уступили Нидерландам

15 марта 2024, 16:34 |
160
0
Тренер девичьей сборной: «Сказался недостаток игровой практики»
УАФ. Сергей Сапронов

В Нидерландах стартовал второй раунд отбора среди девичьих сборных (WU-17) по футболу за право выступать в финальной части чемпионата Европы. В своей группе украинки уступили хозяйкам – 0:4.

Главный тренер девичьей сборной Украины Сергей Сапронов эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от вчерашнего противостояния:

– Это был первый официальный матч моих подопечных за последнее время. Естественно, отсутствие игровой практики сказывалось. К тому же, пришлось играть поздно вечером, при искусственном освещении, что было непривычно для нашей сборной. Но имеем то, что имеем. В дебюте пропустили и это негативно сказалось на действиях гостей в первом тайме. После перерыва играли значительно лучше. По физической подготовке мы не уступали нидерландкам, а вот в технике владения мячом, тактике хозяйки были сильнее. Это и повлияло на итоговый результат.

Все же, надеюсь, что с каждым матчем украинки будут прибавлять. Для нас решающим будет поединок третьего тура – с футболистками Турции.

Главное не занять в группе последнее место и сохранить «прописку» в Лиге А.

В следующем матче украинки 17 марта сыграют с фаворитками группы – испанками, которые на старте разгромили сборную Турции – 9:0.

По теме:
Металлург: Микитин написал заявление, есть кандидат на его место
Президент ПФЛ: 14 клубов рассчитывают играть с болельщиками
Женская сборная Украины WU-17 проиграла Нидерландам с разгромным счетом
женская сборная Украины по футболу U-17 женская сборная Нидерландов по футболу Украина - Нидерланды чемпионат Европы по футболу WU-17 Сергей Сапронов инсайд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Триллер в Леверкузене. Байер совершил камбек в ШИКарном матче с Карабахом
Футбол | 15 марта 2024, 00:10 12
Триллер в Леверкузене. Байер совершил камбек в ШИКарном матче с Карабахом
Триллер в Леверкузене. Байер совершил камбек в ШИКарном матче с Карабахом

Леверкузенский клуб был близок к первому поражению в сезоне

The Ring обновил рейтинг лучших в хевивейте. Какое место в Усика и Фьюри?
Бокс | 14 марта 2024, 19:07 3
The Ring обновил рейтинг лучших в хевивейте. Какое место в Усика и Фьюри?
The Ring обновил рейтинг лучших в хевивейте. Какое место в Усика и Фьюри?

Александр Усик продолжает удерживать чемпионское место

Костюк установит личный рекорд в рейтинге WTA после турнира в Индиан-Уэллс
Теннис | 15.03.2024, 09:20
Костюк установит личный рекорд в рейтинге WTA после турнира в Индиан-Уэллс
Костюк установит личный рекорд в рейтинге WTA после турнира в Индиан-Уэллс
ФОТО. Сборная Украины прибыла в Испанию. Там ее встретил Зинченко
Футбол | 14.03.2024, 22:35
ФОТО. Сборная Украины прибыла в Испанию. Там ее встретил Зинченко
ФОТО. Сборная Украины прибыла в Испанию. Там ее встретил Зинченко
Александрия – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 15.03.2024, 16:00
Александрия – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Александрия – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Будет суперматч. Определены полуфиналисты Мастерса в Индиан-Уэллс
Будет суперматч. Определены полуфиналисты Мастерса в Индиан-Уэллс
15.03.2024, 06:05 1
Теннис
Нганну заверил, что не закончил с боксом и назвал следующего соперника
Нганну заверил, что не закончил с боксом и назвал следующего соперника
14.03.2024, 10:26 4
Бокс
В игре только фавориты! Определены все четвертьфиналисты Лиги чемпионов
В игре только фавориты! Определены все четвертьфиналисты Лиги чемпионов
14.03.2024, 06:15 9
Футбол
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
14.03.2024, 03:25 6
Футбол
Обидчица Свитолиной и Цуренко сенсационно обыграла Соболенко в Индиан-Уэллс
Обидчица Свитолиной и Цуренко сенсационно обыграла Соболенко в Индиан-Уэллс
13.03.2024, 22:15 11
Теннис
Реванш за два поражения. Костюк разобралась с Потаповой в Индиан-Уэллс
Реванш за два поражения. Костюк разобралась с Потаповой в Индиан-Уэллс
14.03.2024, 21:16 57
Теннис
Отголоски «дела Касьяненко». Одесский тренер вернулся из-за океана
Отголоски «дела Касьяненко». Одесский тренер вернулся из-за океана
14.03.2024, 22:43 1
Футбол
Мудрик упал в цене. Кто подорожал? Обновлены ценники на украинцев в АПЛ
Мудрик упал в цене. Кто подорожал? Обновлены ценники на украинцев в АПЛ
14.03.2024, 16:39 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем