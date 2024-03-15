Тренер девичьей сборной: «Сказался недостаток игровой практики»

В Нидерландах стартовал второй раунд отбора среди девичьих сборных (WU-17) по футболу за право выступать в финальной части чемпионата Европы. В своей группе украинки уступили хозяйкам – 0:4.

Главный тренер девичьей сборной Украины Сергей Сапронов эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от вчерашнего противостояния:

– Это был первый официальный матч моих подопечных за последнее время. Естественно, отсутствие игровой практики сказывалось. К тому же, пришлось играть поздно вечером, при искусственном освещении, что было непривычно для нашей сборной. Но имеем то, что имеем. В дебюте пропустили и это негативно сказалось на действиях гостей в первом тайме. После перерыва играли значительно лучше. По физической подготовке мы не уступали нидерландкам, а вот в технике владения мячом, тактике хозяйки были сильнее. Это и повлияло на итоговый результат.

Все же, надеюсь, что с каждым матчем украинки будут прибавлять. Для нас решающим будет поединок третьего тура – с футболистками Турции.

Главное не занять в группе последнее место и сохранить «прописку» в Лиге А.

В следующем матче украинки 17 марта сыграют с фаворитками группы – испанками, которые на старте разгромили сборную Турции – 9:0.