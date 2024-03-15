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  4. Николай МИХАЙЛЕНКО: «Ворскла – очень хорошая команда»
Украина. Премьер лига
15 марта 2024, 15:45 |
141
0

Николай МИХАЙЛЕНКО: «Ворскла – очень хорошая команда»

Полузащитник «Александрии» поделился ожиданиями от игры с «Ворсклой»

15 марта 2024, 15:45 |
141
0
Николай МИХАЙЛЕНКО: «Ворскла – очень хорошая команда»
УПЛ. Николай Михайленко

Полузащитник «Александрии» Николай Михайленко поделился ожиданиями от матча 21-го тура УПЛ против полтавской «Ворсклы».

– Николай, какие мысли перед игрой с «Ворсклой»? Какое впечатление производит грядущий оппонент?

– Мы знаем, что «Ворскла» – это очень хорошая команда. Поэтому думаем, что будет много борьбы, очень тяжелая игра. Несмотря на это, мы надеемся, что у нас получится показать свой лучший футбол и достичь положительного результата для нас.

– Если проанализировать три предыдущих ваших матча в весенней части чемпионата, то по игре вы не проиграли никому. В чем секрет таких успешных выступлений?

– Я бы не сказал, что это прямо успешные выступления. Потому что мы хотим побеждать в каждом матче. Но это только начало для нашей команды. Мы стараемся улучшать нашу игру от матча к матчу. Нет никакого секрета, просто мы – команда и стараемся получать положительный результат, чтобы наши болельщики были довольны.

– Зимние сборы – это всегда стресс для организма из-за тяжелых физических нагрузок. Сейчас, когда уже сыграно несколько официальных матчей, можно ли сказать, что вы находитесь в оптимальных кондициях?

– Считаю, что мы очень хорошо прошли сборы, сыграли очень много матчей, что сказалось на нашей уверенности в своих силах и командном взаимодействии. Поэтому наше текущее состояние оцениваю, возможно, не на 10 из 10, а где-то на 8 из 10.

– Ты играешь за «Александрию» на правах аренды, контракт принадлежит киевскому «Динамо». Когда она заканчивается и есть ли понимание относительно будущего?

– Да, я выступаю на правах аренды до конца текущего сезона. Относительно будущего у меня пока нет никакой определенности. Сейчас я игрок «Александрии». И хочу помогать в каждой игре и достигать положительных результатов. Сейчас я полностью сконцентрирован на игре за «Александрию».

– Текущий чемпионат радует болельщиков непредсказуемыми результатами. Как бы ты оценил его конкурентоспособность?

– Сейчас действительно все команды на примерно одном уровне, каждый может победить каждого. Тем и интересно, не знаешь, что тебя будет ждать в грядущей игре. Высокая конкуренция, стимулирует настрой на каждый матч, как на последний.

Матч «Александрия» – «Ворскла» состоится 15 марта в 18:00 по киевскому времени.

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чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Александрия - Ворскла Николай Михайленко
Источник Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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