«Пытается много всего сделать»: Зинченко досталось от легенды Арсенала

Украинец Александр Зинченко вышел на замену в дополнительное время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту» и помог «канонирам» пройти в четвертьфинал турнира.

Вот только выступление нашего соотечественника, вернувшегося после травмы, понравилось далеко не всем. В частности, с немалой порцией критики обрушился на Александра легендарный форвард «Арсенала» Иан Райт.

«Недовольство трибун в адрес Зинченко, думаю, было связано с тем, что от него ждали, чтобы он дорожил мячом и развивал комбинации своей команды, а не просто избавлялся от него.

Зинченко выглядел достаточно неуверенным. Не знаю, с чем это было связано, может, просто с тем, что он долго не играл.

И еще он пытается много сделать, играя на позиции левого защитника. Мне от этого страшно становится. Думаю, и болельщики «Арсенала» испытывают схожие чувства. Зинченко должен быть на поле тем, кем туда выходит, сохранять спокойствие и дорожить мячом», – поделился Райт своими мыслями с TBR.