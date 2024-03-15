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Англия
15 марта 2024, 16:24 | Обновлено 15 марта 2024, 16:25
598
0

«Пытается много всего сделать»: Зинченко досталось от легенды Арсенала

Иан Райт – о выходе Александра на замену в матче с «Порту»

15 марта 2024, 16:24 | Обновлено 15 марта 2024, 16:25
598
0
«Пытается много всего сделать»: Зинченко досталось от легенды Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинец Александр Зинченко вышел на замену в дополнительное время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту» и помог «канонирам» пройти в четвертьфинал турнира.

Вот только выступление нашего соотечественника, вернувшегося после травмы, понравилось далеко не всем. В частности, с немалой порцией критики обрушился на Александра легендарный форвард «Арсенала» Иан Райт.

«Недовольство трибун в адрес Зинченко, думаю, было связано с тем, что от него ждали, чтобы он дорожил мячом и развивал комбинации своей команды, а не просто избавлялся от него.

Зинченко выглядел достаточно неуверенным. Не знаю, с чем это было связано, может, просто с тем, что он долго не играл.

И еще он пытается много сделать, играя на позиции левого защитника. Мне от этого страшно становится. Думаю, и болельщики «Арсенала» испытывают схожие чувства. Зинченко должен быть на поле тем, кем туда выходит, сохранять спокойствие и дорожить мячом», – поделился Райт своими мыслями с TBR.

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Александр Зинченко Арсенал Лондон Порту Арсенал - Порту
Источник The Boot Room
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