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Лига чемпионов
15 марта 2024, 15:26 | Обновлено 15 марта 2024, 15:49
384
0

Вице-президент Барселоны: «Ни мы, ни ПСЖ не хотели попасть друг на друга»

Наставник ПСЖ Луис Энрике ранее возглавлял каталонцев

15 марта 2024, 15:26 | Обновлено 15 марта 2024, 15:49
384
0
Вице-президент Барселоны: «Ни мы, ни ПСЖ не хотели попасть друг на друга»
Getty Images/Global Images Ukraine

Вице-президент «Барселоны» Рафаэль Юсте прокомментировал итоги жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов, где каталонцы сыграют французским ПСЖ.

«Мы гордимся тем, что оказались в числе лучших. Наш приоритет — выйти в полуфинал Лиги чемпионов.

Против одной из лучших команд Европы будет очень сложно. Мы увидим отличный футбол. Луис Энрике добился больших успехов в «Барселоне», он наш друг и один из лучших тренеров в мире. Нам предстоит сыграть большие матчи и постараться выйти в полуфинал.

Килиан Мбаппе? Он один из лучших игроков в мире. Но я предпочитаю говорить о команде. У ПСЖ молодая команда. Нам придется внимательно следить за Мбаппе. Фаворита нет, 50 на 50, мы очень уважаем ПСЖ. Ни мы, ни они точно не хотели попасть друг на друга», — сказал Юсте в эфире beIN SPORTS.

Напомним, что первые матчи четвертьфинала пройдут 9 и 10 апреля, ответные игры данной стадии состоятся 16 и 17 апреля.

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Источник Le Figaro
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