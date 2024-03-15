В Манчестер Сити возмутились итогами жеребьевки ЛЧ: «Всегда одно и то же»

Спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн прокомментировал итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» сыграет с «Реалом» — третий раз подряд в плей-офф Лиги чемпионов. В прошлом сезоне команды встретились в полуфинале, где победил «Сити» (1:1, 4:0).

«Сколько можно?! Всегда одно и то же (смеется). Впереди четвертьфинал, постараемся вспомнить прошлый сезон.

Шансы? 50 на 50. Рады посоперничать с величайшими. Для нас это гордость — быть на данной стадии. Мы проводим отличный турнир, команда верит в себя.

Лига чемпионов — это турнир «Реала». Не имеет значения, что с ними происходит, они чувствуют этот турнир и получают удовольствие от выступления в нем.

Мы хотим завоевать три титула в этом сезоне, у нас есть команда для этого», — цитирует Бегиристайна Defensa Central.