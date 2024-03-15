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Лига чемпионов
15 марта 2024, 15:12 | Обновлено 15 марта 2024, 15:50
2700
0

В Манчестер Сити возмутились итогами жеребьевки ЛЧ: «Всегда одно и то же»

Команды сыграют друг с другом в плей-офф турнира третий сезон подряд

15 марта 2024, 15:12 | Обновлено 15 марта 2024, 15:50
2700
0
В Манчестер Сити возмутились итогами жеребьевки ЛЧ: «Всегда одно и то же»
Getty Images/Global Images Ukraine. Чики Бегиристайн

Спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн прокомментировал итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» сыграет с «Реалом» — третий раз подряд в плей-офф Лиги чемпионов. В прошлом сезоне команды встретились в полуфинале, где победил «Сити» (1:1, 4:0).

«Сколько можно?! Всегда одно и то же (смеется). Впереди четвертьфинал, постараемся вспомнить прошлый сезон.

Шансы? 50 на 50. Рады посоперничать с величайшими. Для нас это гордость — быть на данной стадии. Мы проводим отличный турнир, команда верит в себя.

Лига чемпионов — это турнир «Реала». Не имеет значения, что с ними происходит, они чувствуют этот турнир и получают удовольствие от выступления в нем.

Мы хотим завоевать три титула в этом сезоне, у нас есть команда для этого», — цитирует Бегиристайна Defensa Central.

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Чики Бегиристайн Лига чемпионов Манчестер Сити Реал Мадрид жеребьевка Лиги чемпионов
Источник DefensaCentral
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