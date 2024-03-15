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  4. «Хаверц, жду встречи». Мюллер отреагировал на результаты жеребьевки ЛЧ
Лига чемпионов
15 марта 2024, 14:06 |
337
0

«Хаверц, жду встречи». Мюллер отреагировал на результаты жеребьевки ЛЧ

Старожил «Баварии» ожидает непростого противостояния

15 марта 2024, 14:06 |
337
0
«Хаверц, жду встречи». Мюллер отреагировал на результаты жеребьевки ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

Самый опытный игрок мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал жеребьевку 1/4 финала Лиги чемпионов, по результатам которой немцам достался лондонский «Арсенал», за который играет украинский легионер Александр Зинченко.

«И это «Арсенал» (улыбается). Кай Хаверц, мой друг, я жду встречи с тобой.

Это классный жребий: две хорошие команды, две великие арены, два больших города.

Будет непросто, но я всегда настроен в позитивном ключе», – сказал Мюллер.

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Томас Мюллер Арсенал Лондон Бавария жеребьевка Лиги чемпионов Александр Зинченко Лига чемпионов Кай Хаверц
Источник Twitter
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