«Хаверц, жду встречи». Мюллер отреагировал на результаты жеребьевки ЛЧ

Самый опытный игрок мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал жеребьевку 1/4 финала Лиги чемпионов, по результатам которой немцам достался лондонский «Арсенал», за который играет украинский легионер Александр Зинченко.

«И это «Арсенал» (улыбается). Кай Хаверц, мой друг, я жду встречи с тобой.

Это классный жребий: две хорошие команды, две великие арены, два больших города.

Будет непросто, но я всегда настроен в позитивном ключе», – сказал Мюллер.