«Хаверц, жду встречи». Мюллер отреагировал на результаты жеребьевки ЛЧ
Старожил «Баварии» ожидает непростого противостояния
Самый опытный игрок мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал жеребьевку 1/4 финала Лиги чемпионов, по результатам которой немцам достался лондонский «Арсенал», за который играет украинский легионер Александр Зинченко.
«И это «Арсенал» (улыбается). Кай Хаверц, мой друг, я жду встречи с тобой.
Это классный жребий: две хорошие команды, две великие арены, два больших города.
Будет непросто, но я всегда настроен в позитивном ключе», – сказал Мюллер.
Thomas Müller's reaction to the draw pic.twitter.com/yQsgXQIbtv— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) March 15, 2024
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