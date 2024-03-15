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  4. Сергей ПЕТЬКО: «Шахтер серьезно превосходит Минай»
Украина. Премьер лига
15 марта 2024, 13:38 |
75
0

Сергей ПЕТЬКО: «Шахтер серьезно превосходит Минай»

Полузащитник «Миная» прокомментировал поражение от «Шахтера»

15 марта 2024, 13:38 |
75
0
Сергей ПЕТЬКО: «Шахтер серьезно превосходит Минай»
ФК Минай

Полузащитник «Миная» Сергей Петько прокомментировал поражение от донецкого «Шахтера» (0:2) в матче 21-го тура УПЛ:

«Уступили, потому что нам противостоял лидер чемпионата. Команда, которая играет в Лиге чемпионов. Должны признать, что наш соперник серьезно превосходит нас – мы решаем совершенно разные задачи в чемпионате Украины.

Первые 25 минут было очень не просто. Играли в пять защитников. Психология в футболе играет важную роль, сейчас уже понимаешь, что были эпизоды, когда нам просто нужно было успокоиться и принимать более взвешенные решения. Действовать увереннее.

После перерыва были моменты – могли пропустить, могли забить. Если бы реализовали свои возможности, в психологическом плане это бы нам помогло. Однако могу заверить, что не поколеблет нашу уверенность в своих силах этот результат. Тренерский штаб очень помогает нам в этом плане. Было обидное поражение от «Зари», а на «Арене Львов» мы могли только опыт получить и эмоции. К сожалению, они негативные. У нас есть шанс остаться в Премьер-лиге, поэтому будем работать над этим».

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Сергей Петько чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Минай Шахтер - Минай
Источник ФК Минай
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