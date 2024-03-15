Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зинченко против проклятия ЛЧ. Статистика встреч Арсенал – Бавария
Лига чемпионов
15 марта 2024, 13:30 | Обновлено 15 марта 2024, 14:07
634
0

Зинченко против проклятия ЛЧ. Статистика встреч Арсенал – Бавария

Лондонцы ранее ни разу не проходили этого соперника в плей-офф

15 марта 2024, 13:30 | Обновлено 15 марта 2024, 14:07
634
0
Зинченко против проклятия ЛЧ. Статистика встреч Арсенал – Бавария
Getty Images/Global Images Ukraine

15 марта в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка решающих раундов Лиги чемпионов 2023/24.

На стадии 1/4 финала ЛЧ лондонский «Арсенал», за который играет украинский легионер Александр Зинченко, сразится против мюнхенской «Баварии».

История противостояний «канониров» против самого титулованого немецкого клуба насчитывает 14 матчей. На счету лондонцев 4 победы при 3 ничейных исходах и 7 поражениях, статистика голов 16:29.

Отметим, что «Бавария» обыгрывала «Арсенал» на стадии 1/8 финала ЛЧ в сезонах 2004/05, 2012/13, 2013/14 и 2016/17. Еще дважды команды играли на групповом этапе и дважды проводили матчи в рамках Международного Кубка чемпионов (выставочный турнир).

По теме:
«Хаверц, жду встречи». Мюллер отреагировал на результаты жеребьевки ЛЧ
Самый трудный соперник для Лунина? История противостояний Реал – Ман Сити
Большие сражения грандов. Итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов
Арсенал Лондон Бавария жеребьевка Лиги чемпионов Александр Зинченко Лига чемпионов
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Медведев обиделся и начал издеваться над Руне, не увидев извинения
Теннис | 15 марта 2024, 10:40 4
ВИДЕО. Медведев обиделся и начал издеваться над Руне, не увидев извинения
ВИДЕО. Медведев обиделся и начал издеваться над Руне, не увидев извинения

Даниил был близок к очередному срыву

Мудрик упал в цене. Кто подорожал? Обновлены ценники на украинцев в АПЛ
Футбол | 14 марта 2024, 16:39 25
Мудрик упал в цене. Кто подорожал? Обновлены ценники на украинцев в АПЛ
Мудрик упал в цене. Кто подорожал? Обновлены ценники на украинцев в АПЛ

Самым дорогим украинцем продолжает оставаться Александр Зинченко

Стала известна соперница Костюк в полуфинале супертурнира в Индиан-Уэллс
Теннис | 14.03.2024, 22:59
Стала известна соперница Костюк в полуфинале супертурнира в Индиан-Уэллс
Стала известна соперница Костюк в полуфинале супертурнира в Индиан-Уэллс
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал экс-игрока Полесья
Футбол | 15.03.2024, 09:59
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал экс-игрока Полесья
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал экс-игрока Полесья
Ребров вызвал шесть игроков молодежки на помощь национальной сборной
Футбол | 14.03.2024, 13:16
Ребров вызвал шесть игроков молодежки на помощь национальной сборной
Ребров вызвал шесть игроков молодежки на помощь национальной сборной
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Сборная уехала. Ребров и Шевченко дали пресс-конференцию на вокзале
ФОТО. Сборная уехала. Ребров и Шевченко дали пресс-конференцию на вокзале
13.03.2024, 22:23
Футбол
Минус Соболенко и Касаткина. Определены четвертьфиналистки в Индиан-Уэллсе
Минус Соболенко и Касаткина. Определены четвертьфиналистки в Индиан-Уэллсе
14.03.2024, 06:25 4
Теннис
Атлетико прошел Интер. Облак выиграл серию пенальти
Атлетико прошел Интер. Облак выиграл серию пенальти
14.03.2024, 00:47 17
Футбол
ФОТО. Сборная Украины прибыла в Испанию. Там ее встретил Зинченко
ФОТО. Сборная Украины прибыла в Испанию. Там ее встретил Зинченко
14.03.2024, 22:35 16
Футбол
Марта КОСТЮК: «6:0, 3:0 – это, наверное, самый худший счет в мире»
Марта КОСТЮК: «6:0, 3:0 – это, наверное, самый худший счет в мире»
14.03.2024, 22:05 1
Теннис
Партнер Месси в Интер Майами – потенциальный миллиардер. Что о нем известно
Партнер Месси в Интер Майами – потенциальный миллиардер. Что о нем известно
13.03.2024, 12:49 1
Футбол
В игре только фавориты! Определены все четвертьфиналисты Лиги чемпионов
В игре только фавориты! Определены все четвертьфиналисты Лиги чемпионов
14.03.2024, 06:15 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем