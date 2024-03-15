Зинченко против проклятия ЛЧ. Статистика встреч Арсенал – Бавария
Лондонцы ранее ни разу не проходили этого соперника в плей-офф
15 марта в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка решающих раундов Лиги чемпионов 2023/24.
На стадии 1/4 финала ЛЧ лондонский «Арсенал», за который играет украинский легионер Александр Зинченко, сразится против мюнхенской «Баварии».
История противостояний «канониров» против самого титулованого немецкого клуба насчитывает 14 матчей. На счету лондонцев 4 победы при 3 ничейных исходах и 7 поражениях, статистика голов 16:29.
Отметим, что «Бавария» обыгрывала «Арсенал» на стадии 1/8 финала ЛЧ в сезонах 2004/05, 2012/13, 2013/14 и 2016/17. Еще дважды команды играли на групповом этапе и дважды проводили матчи в рамках Международного Кубка чемпионов (выставочный турнир).
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