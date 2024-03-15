Защитник Украины U17 – о выходе на Евро: «Вместе работали ради цели»
Никита Шелекета рассказал о том, как нашей команде удалось добиться поставленной цели
Защитник юношеской сборной Украины U17 Никита Шелекета, выступающий на клубном уровне за донецкий «Шахтер», поделился впечатлениями от матчей элит-раунда отбора на юношеский чемпионат Европы – 2024, по итогам которых «желто-синие» квалифицировались в финальный турнир.
– Никита, впервые за семь лет юношеская сборная Украины U17 будет играть в финальном раунде Евро. Какие ощущения?
– Ощущения невозможно передать словами. Счастливы, сумев квалифицироваться в финальную часть юношеского чемпионата Европы и достигнув цели, которую ставили перед командой. Каждый игрок юношеской сборной отдал все силы на поле, чтобы добиться необходимого результата, и я очень благодарен команде.
– Юношеская сборная победила в трех матчах и не пропустила ни одного мяча. Расскажи, какая была атмосфера в коллективе?
– Атмосфера отличная. За год мы стали намного дружнее в повседневной жизни и на поле. Благодаря сборной мы объединились, совместно работая ради цели.
– Ты отыграл все поединки отбора в стартовом составе. О чем это говорит и чувствуешь ли поддержку главного тренера?
– Понятно, что для каждого футболиста очень важно, когда тренер тебе доверяет и дает возможность сыграть в важных матчах без замен. Для меня это большая ответственность и значительное дополнительное давление как эмоционально, так и физически. Благодарен за доверие и поддержку.
– В апреле состоится жеребьевка финальной части юношеского чемпионата Европы – 2024. Расскажи, какие амбиции у команды и с какой сборной хочешь встретиться больше всего?
– У нас только одна цель – пройти как можно дальше на чемпионате Европы. Хотелось бы сыграть матч-реванш с Германией, которой уступили в поединке за первое место в группе во время квалификационного раунда Евро-2024.
– Поздравили ли тебя партнеры по «Шахтеру»?
– Да, многие друзья по команде и сам тренер поздравили меня с выходом на Евро-2024. Кое-кто писал, а кто-то звонил по телефону. Это очень приятно!
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