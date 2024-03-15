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  4. Педриньо покинет Атлетико Минейро, но может не вернуться в Шахтер
Украина. Премьер лига
15 марта 2024, 12:14 |
284
0

Педриньо покинет Атлетико Минейро, но может не вернуться в Шахтер

Недавно хавбек продлил контракт с донецким клубом

15 марта 2024, 12:14 |
284
0
Педриньо покинет Атлетико Минейро, но может не вернуться в Шахтер
instagram.com/pedrovictor38_

25-летний вингер Педриньо, который в настоящий момент на правах аренды выступает за «Атлетико Минейро», покинет бразильский клуб летом, однако может не вернуться в «Шахтер».

Агент футболиста Уилл Дантас рассказал, что несмотря на недавнее продление трудового соглашения Педриньо с «Шахтером» до 2029 года, хавбек из-за российско-украинской войны может не вернуться в стан «горняков».

Ныне предметный интерес к сотрудничеству с Педриньо проявляет неназванный клуб из Сан-Паулу.

«Сегодня позвонил тренер топ-команды из Сан-Паулу. Я не могу сказать, кто это был, но для меня и для него [Педриньо] было большой честью получить этот звонок, потому что это признание. Все открыто, потому что Педриньо должен вернуться в «Шахтер» в июльское окно. Однако все будет зависеть от того, что к тому времени произойдет в Украине. Если война продолжится, я думаю, мы выберем еще один вариант с арендой. Но нам нужно сесть и поговорить», – заявил Дантас.

Ранее в «Шахтере» сообщали, что Педриньо может вернуться в расположение команды летом.

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Источник Itatiaia - A Radio de Minas
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