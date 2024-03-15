Педриньо покинет Атлетико Минейро, но может не вернуться в Шахтер

25-летний вингер Педриньо, который в настоящий момент на правах аренды выступает за «Атлетико Минейро», покинет бразильский клуб летом, однако может не вернуться в «Шахтер».

Агент футболиста Уилл Дантас рассказал, что несмотря на недавнее продление трудового соглашения Педриньо с «Шахтером» до 2029 года, хавбек из-за российско-украинской войны может не вернуться в стан «горняков».

Ныне предметный интерес к сотрудничеству с Педриньо проявляет неназванный клуб из Сан-Паулу.

«Сегодня позвонил тренер топ-команды из Сан-Паулу. Я не могу сказать, кто это был, но для меня и для него [Педриньо] было большой честью получить этот звонок, потому что это признание. Все открыто, потому что Педриньо должен вернуться в «Шахтер» в июльское окно. Однако все будет зависеть от того, что к тому времени произойдет в Украине. Если война продолжится, я думаю, мы выберем еще один вариант с арендой. Но нам нужно сесть и поговорить», – заявил Дантас.

Ранее в «Шахтере» сообщали, что Педриньо может вернуться в расположение команды летом.