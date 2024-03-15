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  4. Наполи не отказывается от Судакова. Будут делать новые попытки его купить
Украина. Премьер лига
15 марта 2024, 11:40 |
358
0

Наполи не отказывается от Судакова. Будут делать новые попытки его купить

Неаполитанский клуб уже связывался с «горняками», но потерпел неудачу

15 марта 2024, 11:40 |
358
0
Наполи не отказывается от Судакова. Будут делать новые попытки его купить
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Итальянский «Наполи» не отказался от идеи приглашения украинского центрального полузащитника Георгия Судакова, имеющего контракт с «Шахтером».

Зимой неаполитанцы предлагали «горнякам» 40 миллионов евро за Судакова, но их предложение было отвергнуто.

Сейчас в «Наполи» работают над тем, чтобы договориться с «Шахтером» о трансфере Судакова ближайшим летом.

Ранее СМИ сообщали, почему «Шахтер» отказался от первого предложения «Наполи» по Судакову.

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Георгий Судаков Шахтер Донецк Наполи трансферы трансферы УПЛ трансферы Серии A
Источник Calcionapoli24
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