Наполи не отказывается от Судакова. Будут делать новые попытки его купить

Итальянский «Наполи» не отказался от идеи приглашения украинского центрального полузащитника Георгия Судакова, имеющего контракт с «Шахтером».

Зимой неаполитанцы предлагали «горнякам» 40 миллионов евро за Судакова, но их предложение было отвергнуто.

Сейчас в «Наполи» работают над тем, чтобы договориться с «Шахтером» о трансфере Судакова ближайшим летом.

Ранее СМИ сообщали, почему «Шахтер» отказался от первого предложения «Наполи» по Судакову.