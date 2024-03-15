Украина. Премьер лига15 марта 2024, 11:40 |
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Наполи не отказывается от Судакова. Будут делать новые попытки его купить
Неаполитанский клуб уже связывался с «горняками», но потерпел неудачу
15 марта 2024, 11:40 |
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Итальянский «Наполи» не отказался от идеи приглашения украинского центрального полузащитника Георгия Судакова, имеющего контракт с «Шахтером».
Зимой неаполитанцы предлагали «горнякам» 40 миллионов евро за Судакова, но их предложение было отвергнуто.
Сейчас в «Наполи» работают над тем, чтобы договориться с «Шахтером» о трансфере Судакова ближайшим летом.
Ранее СМИ сообщали, почему «Шахтер» отказался от первого предложения «Наполи» по Судакову.
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