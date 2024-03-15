АЛОНСО — о камбеке в матче с Карабахом: «Мы победили с сердцем и страстью»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал победу над «Карабахом» (3:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Напомним, по ходу поединка леверкузенцы уступали в два мяча, но в большинстве смогли перевернуть игру, и выиграли по сумме двух матчей – 5:4.

«Не лучший наш матч, но мы все равно смогли победить с сердцем и страстью. Мы хорошо отреагировали на события, которые происходили на поле.

Оглядываясь назад, не стал бы ставить другой состав, потому что невозможно всегда использовать одних и тех же футболистов», — сказал Алонсо RTL.

Своего следующего соперника в Лиге Европы «Байер» узнает после жеребьевки, которая состоится 15 марта.