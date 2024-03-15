Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. АЛОНСО — о камбеке в матче с Карабахом: «Мы победили с сердцем и страстью»
Лига Европы
15 марта 2024, 11:40 | Обновлено 15 марта 2024, 12:02
357
0

АЛОНСО — о камбеке в матче с Карабахом: «Мы победили с сердцем и страстью»

Главный тренер «Байера» рассказал, за счет чего удалось добиться необходимого результата

15 марта 2024, 11:40 | Обновлено 15 марта 2024, 12:02
357
0
АЛОНСО — о камбеке в матче с Карабахом: «Мы победили с сердцем и страстью»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал победу над «Карабахом» (3:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Напомним, по ходу поединка леверкузенцы уступали в два мяча, но в большинстве смогли перевернуть игру, и выиграли по сумме двух матчей – 5:4.

«Не лучший наш матч, но мы все равно смогли победить с сердцем и страстью. Мы хорошо отреагировали на события, которые происходили на поле.

Оглядываясь назад, не стал бы ставить другой состав, потому что невозможно всегда использовать одних и тех же футболистов», — сказал Алонсо RTL.

Своего следующего соперника в Лиге Европы «Байер» узнает после жеребьевки, которая состоится 15 марта.

По теме:
ФОТО. Фанаты Брайтона ответили римлянам на гнусный баннер о королеве
Таблица коэффициентов УЕФА. Греция выдала ударный четверг и оторвалась
Юрген КЛОПП: «Мы получали удовольствие от футбола»
Хаби Алонсо Байер Лига Европы пресс-конференция
Источник RTL
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров вызвал шесть игроков молодежки на помощь национальной сборной
Футбол | 14 марта 2024, 13:16 1
Ребров вызвал шесть игроков молодежки на помощь национальной сборной
Ребров вызвал шесть игроков молодежки на помощь национальной сборной

Они покинут лагерь сборной, когда к команде смогут присоединиться легионеры

Воспитанник Днепра и Шахтера готовится получить гражданство рф
Футбол | 15 марта 2024, 11:22 6
Воспитанник Днепра и Шахтера готовится получить гражданство рф
Воспитанник Днепра и Шахтера готовится получить гражданство рф

После полномасштабного вторжения Руслан Червяков играл в Португалии

The Ring обновил рейтинг лучших в хевивейте. Какое место в Усика и Фьюри?
Бокс | 14.03.2024, 19:07
The Ring обновил рейтинг лучших в хевивейте. Какое место в Усика и Фьюри?
The Ring обновил рейтинг лучших в хевивейте. Какое место в Усика и Фьюри?
Президент ПФЛ: 14 клубов рассчитывают играть с болельщиками
Футбол | 15.03.2024, 09:34
Президент ПФЛ: 14 клубов рассчитывают играть с болельщиками
Президент ПФЛ: 14 клубов рассчитывают играть с болельщиками
Реванш за два поражения. Костюк разобралась с Потаповой в Индиан-Уэллс
Теннис | 14.03.2024, 21:16
Реванш за два поражения. Костюк разобралась с Потаповой в Индиан-Уэллс
Реванш за два поражения. Костюк разобралась с Потаповой в Индиан-Уэллс
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Нганну заверил, что не закончил с боксом и назвал следующего соперника
Нганну заверил, что не закончил с боксом и назвал следующего соперника
14.03.2024, 10:26 3
Бокс
Отголоски «дела Касьяненко». Одесский тренер вернулся из-за океана
Отголоски «дела Касьяненко». Одесский тренер вернулся из-за океана
14.03.2024, 22:43 1
Футбол
ФОТО. Сборная Украины прибыла в Испанию. Там ее встретил Зинченко
ФОТО. Сборная Украины прибыла в Испанию. Там ее встретил Зинченко
14.03.2024, 22:35 16
Футбол
Украинский тренер Черноморца не вернулся со сборов и сбежал за границу
Украинский тренер Черноморца не вернулся со сборов и сбежал за границу
13.03.2024, 22:05 50
Футбол
Обидчица Свитолиной и Цуренко сенсационно обыграла Соболенко в Индиан-Уэллс
Обидчица Свитолиной и Цуренко сенсационно обыграла Соболенко в Индиан-Уэллс
13.03.2024, 22:15 11
Теннис
Стала известна соперница Костюк в полуфинале супертурнира в Индиан-Уэллс
Стала известна соперница Костюк в полуфинале супертурнира в Индиан-Уэллс
14.03.2024, 22:59
Теннис
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
14.03.2024, 03:25 6
Футбол
Триллер в Леверкузене. Байер совершил камбек в ШИКарном матче с Карабахом
Триллер в Леверкузене. Байер совершил камбек в ШИКарном матче с Карабахом
15.03.2024, 00:10 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем