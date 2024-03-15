ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал экс-игрока Полесья
Владислав Огиря продолжит карьеру в Одессе
Одесский «Черноморец» официально сообщил о подписании 33-летнего украинского полузащитника Владислава Огири. Срок действия контракта с хавбеком не называется.
В составе «Черноморца» Огиря будет выступать под 37-м номером.
Опытный хавбек перешел в «Черноморец» на правах свободного агента. На прошлой неделе он покинул «Полесье», за которое выступал с лета 2021 года.
Ранее Огиря также выступал за «Зарю», «Арсенал» (Белая Церковь), «Олимпик», «Александрию», «Десну» и казахстанский «Иртыш». Трансферная стоимость игрока оценивается в 200 тысяч евро.
Вчера в СМИ появилась информация о том, что Огиря продолжит карьеру в «Днепре-1».
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