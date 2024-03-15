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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал экс-игрока Полесья
Украина. Премьер лига
15 марта 2024, 09:59 |
792
1

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал экс-игрока Полесья

Владислав Огиря продолжит карьеру в Одессе

15 марта 2024, 09:59 |
792
1
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал экс-игрока Полесья
ФК Черноморец

Одесский «Черноморец» официально сообщил о подписании 33-летнего украинского полузащитника Владислава Огири. Срок действия контракта с хавбеком не называется.

В составе «Черноморца» Огиря будет выступать под 37-м номером.

Опытный хавбек перешел в «Черноморец» на правах свободного агента. На прошлой неделе он покинул «Полесье», за которое выступал с лета 2021 года.

Ранее Огиря также выступал за «Зарю», «Арсенал» (Белая Церковь), «Олимпик», «Александрию», «Десну» и казахстанский «Иртыш». Трансферная стоимость игрока оценивается в 200 тысяч евро.

Вчера в СМИ появилась информация о том, что Огиря продолжит карьеру в «Днепре-1».

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Источник ФК Черноморец
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alex belogubko
набирают игроков и все сидят на лавке 
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