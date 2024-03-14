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  4. Днепр-1 может подписать экс-игрока Полесья
Украина. Премьер лига
14 марта 2024, 15:59 |
561
0

Днепр-1 может подписать экс-игрока Полесья

Владислав Огиря сейчас свободный агент

14 марта 2024, 15:59 |
561
0
Днепр-1 может подписать экс-игрока Полесья
ФК Полесье. Владислав Огиря

33-летний полузащитник Владислав Огиря в ближайшее время может стать игроком «Днепра-1». Об этом сообщает Footboom.

Сейчас Огиря находится в статусе свободного агента. На прошлой неделе он покинул «Полесье», за которое выступал с лета 2021 года.

Ранее Огиря также выступал за «Зарю», «Арсенал» (Белая Церковь), «Олимпик», «Александрию», «Десну» и казахстанский «Иртыш». Трансферная стоимость игрока оценивается в 200 тысяч евро.

«Днепр-1» сейчас испытывает нехватку исполнителей после того, как клуб покинул ряд легионеров.

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Владислав Огиря Полесье Житомир Днепр-1 свободный агент трансферы трансферы УПЛ
Источник Footboom
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