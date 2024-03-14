Днепр-1 может подписать экс-игрока Полесья

33-летний полузащитник Владислав Огиря в ближайшее время может стать игроком «Днепра-1». Об этом сообщает Footboom.

Сейчас Огиря находится в статусе свободного агента. На прошлой неделе он покинул «Полесье», за которое выступал с лета 2021 года.

Ранее Огиря также выступал за «Зарю», «Арсенал» (Белая Церковь), «Олимпик», «Александрию», «Десну» и казахстанский «Иртыш». Трансферная стоимость игрока оценивается в 200 тысяч евро.

«Днепр-1» сейчас испытывает нехватку исполнителей после того, как клуб покинул ряд легионеров.