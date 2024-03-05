ОФИЦИАЛЬНО. Полесье распрощалось с опытным полузащитником

Футбольный клуб «Полесье» Житомир уведомил, что прекращает сотрудничество с полузащитником Владиславом Огирей.

Сообщается, что разрыв контракта стал следствие соглашения сторон.

33-летний Огиря присоединился к «волкам» летом 2021 года. В форме «Полесья» он отыграл в 44 матчах. Владислав внес свой вклад в завоевание «Полесьем» чемпионского трофея Первой лиги сезона-2022/2023.