Украина. Первая лига05 марта 2024, 10:20 | Обновлено 05 марта 2024, 10:40
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ОФИЦИАЛЬНО. Полесье распрощалось с опытным полузащитником
Житомирскую команду покинул Владислав Огиря
05 марта 2024, 10:20 | Обновлено 05 марта 2024, 10:40
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Футбольный клуб «Полесье» Житомир уведомил, что прекращает сотрудничество с полузащитником Владиславом Огирей.
Сообщается, что разрыв контракта стал следствие соглашения сторон.
33-летний Огиря присоединился к «волкам» летом 2021 года. В форме «Полесья» он отыграл в 44 матчах. Владислав внес свой вклад в завоевание «Полесьем» чемпионского трофея Первой лиги сезона-2022/2023.
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