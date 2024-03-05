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Украина. Первая лига
05 марта 2024, 10:20 | Обновлено 05 марта 2024, 10:40
777
0

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье распрощалось с опытным полузащитником

Житомирскую команду покинул Владислав Огиря

05 марта 2024, 10:20 | Обновлено 05 марта 2024, 10:40
777
0
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье распрощалось с опытным полузащитником
Facebook. Владислав Огиря

Футбольный клуб «Полесье» Житомир уведомил, что прекращает сотрудничество с полузащитником Владиславом Огирей.

Сообщается, что разрыв контракта стал следствие соглашения сторон.

33-летний Огиря присоединился к «волкам» летом 2021 года. В форме «Полесья» он отыграл в 44 матчах. Владислав внес свой вклад в завоевание «Полесьем» чемпионского трофея Первой лиги сезона-2022/2023.

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Владислав Огиря трансферы УПЛ трансферы
Источник ФК Полесье
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