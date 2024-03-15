Юрген КЛОПП: «Мы получали удовольствие от футбола»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Спарты» (победа 6:1):

«Мы, безусловно, играли в высоком ритме и интенсивно. Вот так мы и должны были отнестись к матчу. Именно об этом я просил ребят. Мы не ожидали, что не пройдём дальше или каким-то образом проиграем со счётом 5:0.

От нас зависело, насколько хорошей будет эта игра. Мы получали удовольствие от футбола, в начале встречи нам удалось забить фантастические голы. С этого момента игра становится сложной, так как возникает вопрос о том, как играть дальше. Но мы справились. Мне многое понравилось из того, что я увидел. Мы хотели пройти дальше, хотели хорошо выступить и забить голы, и мы это сделали».