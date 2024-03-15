Костюк установит личный рекорд в рейтинге WTA после турнира в Индиан-Уэллс
Марта как минимум на две строчки улучшит предыдущее достижение
Украинская теннисистка Марта Костюк (№32 WTA) пробилась в полуфинал на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, где сыграет против первой ракетки мира Иги Свёнтек из Польши.
Во втором полуфинале между собой сразятся третья ракетка мира Коко Гофф и 9-й номер мировой классификации Мария Саккари.
Костюк после выхода в полуфинал поднялась на 26-е место в онлайн-рейтинге и больше ни одна теннисистка не может обойти ее по итогам этой недели. Это означает, что Марта обновит личный рекорд в рейтинге, ранее она выше 28-го места не поднималась.
В случае выхода в финал Костюк поднимется на 20-е место, если возьмет титул – будет 16-й.
В Чемпионской гонке украинка начнет новую неделю в топ-8.
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