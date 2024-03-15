Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Костюк установит личный рекорд в рейтинге WTA после турнира в Индиан-Уэллс
WTA
15 марта 2024, 09:20 | Обновлено 15 марта 2024, 09:27
1844
1

Костюк установит личный рекорд в рейтинге WTA после турнира в Индиан-Уэллс

Марта как минимум на две строчки улучшит предыдущее достижение

15 марта 2024, 09:20 | Обновлено 15 марта 2024, 09:27
1844
1
Костюк установит личный рекорд в рейтинге WTA после турнира в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№32 WTA) пробилась в полуфинал на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, где сыграет против первой ракетки мира Иги Свёнтек из Польши.

Во втором полуфинале между собой сразятся третья ракетка мира Коко Гофф и 9-й номер мировой классификации Мария Саккари.

Костюк после выхода в полуфинал поднялась на 26-е место в онлайн-рейтинге и больше ни одна теннисистка не может обойти ее по итогам этой недели. Это означает, что Марта обновит личный рекорд в рейтинге, ранее она выше 28-го места не поднималась.

В случае выхода в финал Костюк поднимется на 20-е место, если возьмет титул – будет 16-й.

В Чемпионской гонке украинка начнет новую неделю в топ-8.

По теме:
Марта Костюк – Ига Свёнтек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Костюк идет дальше. Стали известны полуфиналистки турнира в Индиан-Уэллс
Букмекеры оценили шансы Костюк обыграть Свентек в полуфинале в Индиан-Уэллс
Марта Костюк рейтинг WTA Ига Свёнтек Коко Гофф Мария Саккари
Источник Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Марта КОСТЮК: «Кажется, я переболела коронавирусом. Не могла дышать вообще»
Теннис | 15 марта 2024, 04:42 1
Марта КОСТЮК: «Кажется, я переболела коронавирусом. Не могла дышать вообще»
Марта КОСТЮК: «Кажется, я переболела коронавирусом. Не могла дышать вообще»

Марта – про то, почему была бы удивлена, если бы до Индиан-Уэлсс ей сказали о полуфинале

Нганну заверил, что не закончил с боксом и назвал следующего соперника
Бокс | 14 марта 2024, 10:26 3
Нганну заверил, что не закончил с боксом и назвал следующего соперника
Нганну заверил, что не закончил с боксом и назвал следующего соперника

Следующий бой камерунец может провести в ММА

Известны новые детали по поводу участия Цыганкова в матче Украина – Босния
Футбол | 14.03.2024, 19:47
Известны новые детали по поводу участия Цыганкова в матче Украина – Босния
Известны новые детали по поводу участия Цыганкова в матче Украина – Босния
ФОТО. Алькараса ужалили. Матч в Индиан-Уэллс прервали из-за атаки пчел
Теннис | 15.03.2024, 01:55
ФОТО. Алькараса ужалили. Матч в Индиан-Уэллс прервали из-за атаки пчел
ФОТО. Алькараса ужалили. Матч в Индиан-Уэллс прервали из-за атаки пчел
Марта КОСТЮК: «6:0, 3:0 – это, наверное, самый худший счет в мире»
Теннис | 14.03.2024, 22:05
Марта КОСТЮК: «6:0, 3:0 – это, наверное, самый худший счет в мире»
Марта КОСТЮК: «6:0, 3:0 – это, наверное, самый худший счет в мире»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ya_3
Та скільки ж можна повторювати: - Не швидіть ділити шкуру невбитого ведмедя!!! 
Написали, що наразі Марта 26-та і досить, а все інше будете рахувати вже після пів-фіналу, ванги недороблені...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Шахтер подписал одного из лучших вратарей УПЛ
Источник: Шахтер подписал одного из лучших вратарей УПЛ
13.03.2024, 10:32 26
Футбол
В игре только фавориты! Определены все четвертьфиналисты Лиги чемпионов
В игре только фавориты! Определены все четвертьфиналисты Лиги чемпионов
14.03.2024, 06:15 9
Футбол
Минус Соболенко и Касаткина. Определены четвертьфиналистки в Индиан-Уэллсе
Минус Соболенко и Касаткина. Определены четвертьфиналистки в Индиан-Уэллсе
14.03.2024, 06:25 4
Теннис
Атлетико прошел Интер. Облак выиграл серию пенальти
Атлетико прошел Интер. Облак выиграл серию пенальти
14.03.2024, 00:47 17
Футбол
Стала известна соперница Костюк в полуфинале супертурнира в Индиан-Уэллс
Стала известна соперница Костюк в полуфинале супертурнира в Индиан-Уэллс
14.03.2024, 22:59
Теннис
Отголоски «дела Касьяненко». Одесский тренер вернулся из-за океана
Отголоски «дела Касьяненко». Одесский тренер вернулся из-за океана
14.03.2024, 22:43 1
Футбол
Партнер Месси в Интер Майами – потенциальный миллиардер. Что о нем известно
Партнер Месси в Интер Майами – потенциальный миллиардер. Что о нем известно
13.03.2024, 12:49 1
Футбол
Реванш за два поражения. Костюк разобралась с Потаповой в Индиан-Уэллс
Реванш за два поражения. Костюк разобралась с Потаповой в Индиан-Уэллс
14.03.2024, 21:16 57
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем