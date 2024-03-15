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  4. Защитник Боснии: «Украина не в топ-10 команд мира, но в топ-10 в Европе»
Чемпионат Европы
15 марта 2024, 07:37 |
442
0

Защитник Боснии: «Украина не в топ-10 команд мира, но в топ-10 в Европе»

Адриан Баришич оценил уровень сборной Украины

15 марта 2024, 07:37 |
442
0
Защитник Боснии: «Украина не в топ-10 команд мира, но в топ-10 в Европе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Адриан Баришич

Защитник сборной Боснии и Герцеговины Адриан Баришич оценил уровень сборной Украины накануне матча плей-офф отбора на Евро-2024 (21 марта), который он пропустит из-за травмы:

«Про Украину, мы знаем, что это очень хорошая команда, у них замечательные игроки, возможно, они не в топ-10 команд мира, но в Европе я бы точно отнес их в 12 лучших национальных сборных.

У них, я думаю, девять игроков, играющих в топ-5 лиг Европы, а также много игроков «Шахтера». Мы все знаем, что «Шахтер» действительно качественный клуб, всегда играющий в еврокубках, поэтому против них нам будет непросто, но, как мы уже видели, ни одна игра не бывает легкой, поэтому и эта не будет».

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