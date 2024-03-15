Защитник Боснии: «Украина не в топ-10 команд мира, но в топ-10 в Европе»
Адриан Баришич оценил уровень сборной Украины
Защитник сборной Боснии и Герцеговины Адриан Баришич оценил уровень сборной Украины накануне матча плей-офф отбора на Евро-2024 (21 марта), который он пропустит из-за травмы:
«Про Украину, мы знаем, что это очень хорошая команда, у них замечательные игроки, возможно, они не в топ-10 команд мира, но в Европе я бы точно отнес их в 12 лучших национальных сборных.
У них, я думаю, девять игроков, играющих в топ-5 лиг Европы, а также много игроков «Шахтера». Мы все знаем, что «Шахтер» действительно качественный клуб, всегда играющий в еврокубках, поэтому против них нам будет непросто, но, как мы уже видели, ни одна игра не бывает легкой, поэтому и эта не будет».
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