Левандовски рассказал, где будет играть в следующем сезоне
Поляк не собирается покидать «Барселону»
Звездный форвард Роберт Левандовски в интервью польским СМИ заявил, что не собирается покидать «Барселону» ближайшим летом:
«Мое будущее предельно ясно: я останусь в «Барселоне». Это ясно», – сказал польский форвард.
Левандовски выступает за «Барселону» с лета 2022 года, его контракт рассчитан до лета 2026 года. В нынешнем сезоне на счету 36-летнего польского форварда 19 голов и 7 ассистов в 38 матчах за «Барселону» во всех турнирах.
Во вторник Левандовски помог «Барселоне» пройти «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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