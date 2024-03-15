Левандовски рассказал, где будет играть в следующем сезоне

Звездный форвард Роберт Левандовски в интервью польским СМИ заявил, что не собирается покидать «Барселону» ближайшим летом:

«Мое будущее предельно ясно: я останусь в «Барселоне». Это ясно», – сказал польский форвард.

Левандовски выступает за «Барселону» с лета 2022 года, его контракт рассчитан до лета 2026 года. В нынешнем сезоне на счету 36-летнего польского форварда 19 голов и 7 ассистов в 38 матчах за «Барселону» во всех турнирах.

Во вторник Левандовски помог «Барселоне» пройти «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов.