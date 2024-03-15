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Испания
15 марта 2024, 07:23 | Обновлено 15 марта 2024, 07:38
1307
0

Левандовски рассказал, где будет играть в следующем сезоне

Поляк не собирается покидать «Барселону»

15 марта 2024, 07:23 | Обновлено 15 марта 2024, 07:38
1307
0
Левандовски рассказал, где будет играть в следующем сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Звездный форвард Роберт Левандовски в интервью польским СМИ заявил, что не собирается покидать «Барселону» ближайшим летом:

«Мое будущее предельно ясно: я останусь в «Барселоне». Это ясно», – сказал польский форвард.

Левандовски выступает за «Барселону» с лета 2022 года, его контракт рассчитан до лета 2026 года. В нынешнем сезоне на счету 36-летнего польского форварда 19 голов и 7 ассистов в 38 матчах за «Барселону» во всех турнирах.

Во вторник Левандовски помог «Барселоне» пройти «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Роберт Левандовски Барселона
Источник Meczyki
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