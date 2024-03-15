Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 марта в 14:00 процедуру жеребьевки ЛЧ в швейцарском Ньоне
15 марта в 14:00 по Киеву в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка четвертьфиналов, полуфиналов и финала Лиги Европы 2023/24.
По итогам матчей 1/8 финала Лиги Европы борьбу продолжают 8 клубов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Участники четвертьфиналов Лиги Европы
- 🔹 Ливерпуль (Англия)
- 🔹 Вест Хэм (Англия)
- 🔹 Милан (Италия)
- 🔹 Рома (Италия)
- 🔹 Аталанта (Италия)
- 🔹 Байер (Германия)
- 🔹 Марсель (Франция)
- 🔹 Бенфика (Португалия)
Представительство стран: Италия – 3 клуба, Англия – 2, Германия, Франция, Португалия – по 1.
Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит официальный сайт УЕФА 15 марта в 14:00 по Киеву.
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