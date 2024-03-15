15 марта в 14:00 по Киеву в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка четвертьфиналов, полуфиналов и финала Лиги Европы 2023/24.

По итогам матчей 1/8 финала Лиги Европы борьбу продолжают 8 клубов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Участники четвертьфиналов Лиги Европы

🔹 Ливерпуль (Англия)

Ливерпуль (Англия) 🔹 Вест Хэм (Англия)

Вест Хэм (Англия) 🔹 Милан (Италия)

Милан (Италия) 🔹 Рома (Италия)

Рома (Италия) 🔹 Аталанта (Италия)

Аталанта (Италия) 🔹 Байер (Германия)

Байер (Германия) 🔹 Марсель (Франция)

Марсель (Франция) 🔹 Бенфика (Португалия)

Представительство стран: Италия – 3 клуба, Англия – 2, Германия, Франция, Португалия – по 1.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит официальный сайт УЕФА 15 марта в 14:00 по Киеву.