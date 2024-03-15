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Лига Европы
15 марта 2024, 06:23 | Обновлено 15 марта 2024, 06:27
164
0

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 марта в 14:00 процедуру жеребьевки ЛЧ в швейцарском Ньоне

15 марта 2024, 06:23 | Обновлено 15 марта 2024, 06:27
164
0
Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УЕФА

15 марта в 14:00 по Киеву в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка четвертьфиналов, полуфиналов и финала Лиги Европы 2023/24.

По итогам матчей 1/8 финала Лиги Европы борьбу продолжают 8 клубов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Участники четвертьфиналов Лиги Европы

  • 🔹 Ливерпуль (Англия)
  • 🔹 Вест Хэм (Англия)
  • 🔹 Милан (Италия)
  • 🔹 Рома (Италия)
  • 🔹 Аталанта (Италия)
  • 🔹 Байер (Германия)
  • 🔹 Марсель (Франция)
  • 🔹 Бенфика (Португалия)

Представительство стран: Италия – 3 клуба, Англия – 2, Германия, Франция, Португалия – по 1.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит официальный сайт УЕФА 15 марта в 14:00 по Киеву.

📺 Видеотрансляция

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Источник Sport.ua
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