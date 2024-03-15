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WTA
15 марта 2024, 05:50 |
141
0

Букмекеры оценили шансы Костюк обыграть Свентек в полуфинале в Индиан-Уэллс

Естественно, фавориткой встречи будет Ига

15 марта 2024, 05:50 |
141
0
Букмекеры оценили шансы Костюк обыграть Свентек в полуфинале в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

В ночь на 16 марта украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 32) проведет полуфинальный матч на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США).

Украинка сыграет против первой ракетки мира Иги Свентек (Польша).

Букмекерские конторы выставили котировки на эту встречу. Фавориткой, естественно, является Ига – 1.13.

На победу Марты можно поставить с коэффициентом 6.70.

Основные котировки на матч Ига Свентек – Марта Костюк:

  • Победа Свентек – 1.13
  • Победа Свентек 2:0 – 1.35
  • Победа Свентек 2:1 – 4.20
  • Победа Костюк – 6.70
  • Победа Костюк 2:0 – 13.50
  • Победа Костюк 2:1 – 12.00

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Марта Костюк Ига Свёнтек WTA Индиан-Уэллс котировки букмекеров азарт
Источник Sport.ua
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