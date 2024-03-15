WTA15 марта 2024, 05:50 |
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Букмекеры оценили шансы Костюк обыграть Свентек в полуфинале в Индиан-Уэллс
Естественно, фавориткой встречи будет Ига
15 марта 2024, 05:50 |
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В ночь на 16 марта украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 32) проведет полуфинальный матч на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США).
Украинка сыграет против первой ракетки мира Иги Свентек (Польша).
Букмекерские конторы выставили котировки на эту встречу. Фавориткой, естественно, является Ига – 1.13.
На победу Марты можно поставить с коэффициентом 6.70.
Основные котировки на матч Ига Свентек – Марта Костюк:
- Победа Свентек – 1.13
- Победа Свентек 2:0 – 1.35
- Победа Свентек 2:1 – 4.20
- Победа Костюк – 6.70
- Победа Костюк 2:0 – 13.50
- Победа Костюк 2:1 – 12.00
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