Букмекеры оценили шансы Костюк обыграть Свентек в полуфинале в Индиан-Уэллс

В ночь на 16 марта украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 32) проведет полуфинальный матч на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США).

Украинка сыграет против первой ракетки мира Иги Свентек (Польша).

Букмекерские конторы выставили котировки на эту встречу. Фавориткой, естественно, является Ига – 1.13.

На победу Марты можно поставить с коэффициентом 6.70.

Основные котировки на матч Ига Свентек – Марта Костюк: