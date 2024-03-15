Стало известно, когда Костюк сыграет против Свентек в Индиан-Уэллсе

15 марта украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 32) проведет полуфинальный матч на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США).

Украинка сыграет против первой ракетки мира Иги Свентек (Польша).

Встреча состоится 1-м запуском на Stadium 1. Ориентировочное время начала игры – 20:00 по Киеву.

Это будет второй очный поединок между Костюк и Свентек. Три года назад полька выиграла у представительницы Украины в 4-м раунде Ролан Гаррос.

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