WTA15 марта 2024, 02:05 | Обновлено 15 марта 2024, 02:08
278
1
Стало известно, когда Костюк сыграет против Свентек в Индиан-Уэллсе
Марта встретится с Игой в полуфинале крупного турнира WTA 1000 в США
15 марта 2024, 02:05 | Обновлено 15 марта 2024, 02:08
278
1
15 марта украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 32) проведет полуфинальный матч на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США).
Украинка сыграет против первой ракетки мира Иги Свентек (Польша).
Встреча состоится 1-м запуском на Stadium 1. Ориентировочное время начала игры – 20:00 по Киеву.
Это будет второй очный поединок между Костюк и Свентек. Три года назад полька выиграла у представительницы Украины в 4-м раунде Ролан Гаррос.
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