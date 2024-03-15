СВЕНТЕК: «Не чувствую, что стиль Марты сильно отличается от других игроков»

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) прокомментировала предстоящий полуфинальный матч против украинки Марты Костюк (WTA 32) на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс:

– Поскольку этот матч [с Возняцки] был немного коротким, собираетесь ли вы вернуться на тренировочный корт сегодня? Есть ли какой-то способ настроить эту работу сейчас, чтобы противостоять Марте в следующем матче?

– Нет, я думаю, что на данном этапе турнира нет смысла делать это. Нужно восстанавливаться и держать свое тело свежим.

Марта – хороший игрок. Это не будет легко. Я не чувствую, что ее стиль игры сильно отличается от игроков, с которыми я сталкиваюсь в туре. Мне не казалось, что мне нужно сегодня больше тренироваться, чтобы подготовиться к матчу. Я придерживаюсь своих рутин, и, конечно же, я буду тактически готовиться сегодня вечером.

– Каковы ваши мысли перед этим полуфиналом?

– Честно говоря, у меня их не так много, потому что я все еще думаю о матче, который я сыграла только что. Но, ну, я думаю, что если она в полуфинале, то заслуживает быть там, и на этом этапе турнира нет легких матчей. Так что я буду готова.

– Вы близки с Мартой, учитывая, что вы очень поддерживали игроков из Украины и есть географическая близость между вашими двумя странами?

– Мы немного говорили о войне в начале, да. Но я не чувствую, что мы очень близки. Это не так, что мы разговариваем о личных вещах или что-то в этом роде.

Я бы сказала, что у нас нормальные отношения между двумя игроками, которые видят друг друга в раздевалке, но с другой стороны соревнуются друг с другом, – сказала Ига.