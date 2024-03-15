Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. СВЕНТЕК: «Не чувствую, что стиль Марты сильно отличается от других игроков»
WTA
15 марта 2024, 05:41 |
192
0

СВЕНТЕК: «Не чувствую, что стиль Марты сильно отличается от других игроков»

Ига высказалась о предстоящем полуфинале в Индиан-Уэллс против Костюк

15 марта 2024, 05:41 |
192
0
СВЕНТЕК: «Не чувствую, что стиль Марты сильно отличается от других игроков»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) прокомментировала предстоящий полуфинальный матч против украинки Марты Костюк (WTA 32) на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс:

– Поскольку этот матч [с Возняцки] был немного коротким, собираетесь ли вы вернуться на тренировочный корт сегодня? Есть ли какой-то способ настроить эту работу сейчас, чтобы противостоять Марте в следующем матче?

– Нет, я думаю, что на данном этапе турнира нет смысла делать это. Нужно восстанавливаться и держать свое тело свежим.

Марта – хороший игрок. Это не будет легко. Я не чувствую, что ее стиль игры сильно отличается от игроков, с которыми я сталкиваюсь в туре. Мне не казалось, что мне нужно сегодня больше тренироваться, чтобы подготовиться к матчу. Я придерживаюсь своих рутин, и, конечно же, я буду тактически готовиться сегодня вечером.

– Каковы ваши мысли перед этим полуфиналом?

– Честно говоря, у меня их не так много, потому что я все еще думаю о матче, который я сыграла только что. Но, ну, я думаю, что если она в полуфинале, то заслуживает быть там, и на этом этапе турнира нет легких матчей. Так что я буду готова.

– Вы близки с Мартой, учитывая, что вы очень поддерживали игроков из Украины и есть географическая близость между вашими двумя странами?

– Мы немного говорили о войне в начале, да. Но я не чувствую, что мы очень близки. Это не так, что мы разговариваем о личных вещах или что-то в этом роде.

Я бы сказала, что у нас нормальные отношения между двумя игроками, которые видят друг друга в раздевалке, но с другой стороны соревнуются друг с другом, – сказала Ига.

По теме:
Букмекеры оценили шансы Костюк обыграть Свентек в полуфинале в Индиан-Уэллс
Марта КОСТЮК: «Кажется, я переболела коронавирусом. Не могла дышать вообще»
Костюк оценила предстоящий полуфинальный матч против Свентек
Ига Свёнтек Марта Костюк WTA Индиан-Уэллс
Источник ASAP text
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик упал в цене. Кто подорожал? Обновлены ценники на украинцев в АПЛ
Футбол | 14 марта 2024, 16:39 20
Мудрик упал в цене. Кто подорожал? Обновлены ценники на украинцев в АПЛ
Мудрик упал в цене. Кто подорожал? Обновлены ценники на украинцев в АПЛ

Самым дорогим украинцем продолжает оставаться Александр Зинченко

Шахтер отказал двум грандам в продаже Судакова. Как отреагировал Георгий?
Футбол | 14 марта 2024, 17:40 15
Шахтер отказал двум грандам в продаже Судакова. Как отреагировал Георгий?
Шахтер отказал двум грандам в продаже Судакова. Как отреагировал Георгий?

Украинский клуб получил два предложения от «Ювентуса» и «Наполи»

Лига конференций. ПАОК с Тайсоном и Кендзерой уничтожил загребское Динамо
Футбол | 14.03.2024, 21:45
Лига конференций. ПАОК с Тайсоном и Кендзерой уничтожил загребское Динамо
Лига конференций. ПАОК с Тайсоном и Кендзерой уничтожил загребское Динамо
Реванш за два поражения. Костюк разобралась с Потаповой в Индиан-Уэллс
Теннис | 14.03.2024, 21:16
Реванш за два поражения. Костюк разобралась с Потаповой в Индиан-Уэллс
Реванш за два поражения. Костюк разобралась с Потаповой в Индиан-Уэллс
Костюк – 3-я украинка в истории, которая вышла в полуфинал турнира WTA 1000
Теннис | 14.03.2024, 22:21
Костюк – 3-я украинка в истории, которая вышла в полуфинал турнира WTA 1000
Костюк – 3-я украинка в истории, которая вышла в полуфинал турнира WTA 1000
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Минус Соболенко и Касаткина. Определены четвертьфиналистки в Индиан-Уэллсе
Минус Соболенко и Касаткина. Определены четвертьфиналистки в Индиан-Уэллсе
14.03.2024, 06:25 4
Теннис
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
14.03.2024, 03:25 6
Футбол
СВЁНТЕК – о подаче с руки Путинцевой: «Может, в Казахстане этому учат»
СВЁНТЕК – о подаче с руки Путинцевой: «Может, в Казахстане этому учат»
13.03.2024, 09:59 3
Теннис
Атлетико прошел Интер. Облак выиграл серию пенальти
Атлетико прошел Интер. Облак выиграл серию пенальти
14.03.2024, 00:47 17
Футбол
Новые подробности скандала в Заре. Известны два инициатора бойкота
Новые подробности скандала в Заре. Известны два инициатора бойкота
13.03.2024, 12:16 23
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер упрочил лидерство, Динамо приблизилось
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер упрочил лидерство, Динамо приблизилось
13.03.2024, 06:30 25
Футбол
Творят историю. Аль-Хиляль без Неймара установил новый мировой рекорд
Творят историю. Аль-Хиляль без Неймара установил новый мировой рекорд
13.03.2024, 07:02 2
Футбол
Нганну заверил, что не закончил с боксом и назвал следующего соперника
Нганну заверил, что не закончил с боксом и назвал следующего соперника
14.03.2024, 10:26 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем