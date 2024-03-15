Костюк оценила предстоящий полуфинальный матч против Свентек

15 марта украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 32) сыграет полуфинальный матч против Иги Свентек (Польша, WTA 1) на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США).

На пресс-конференции после победы над Анастасией Потаповой (WTA 33) украинка прокомментировала предстоящий поединок с первой ракеткой мира:

– Можете ли вы рассказать, что нужно сделать, чтобы одержать победу над Игой, и, конечно, как вы относитесь к ней как к №1 в мире и как к сопернице?

– Она же №1 в мире. Я думаю, мне нужно сыграть как минимум хорошо. Давайте не будем ставить слишком высоких ожиданий. Отличная соперница, она уже два года на вершине Тура.

Я тренировалась с ней в Дохе, я действительно ждала возможности сыграть с ней в матче. Я думаю, это будет отличный матч.

Я не знаю, что ещё сказать, потому что я в восторге, и три года назад я играла с ней в Париже (на Ролан Гаррос 2021), и это был немного другой матч. Мы обе были на разных позициях. Теперь ещё более захватывающе (улыбается), – сказала Марта.