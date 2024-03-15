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Украина. Премьер лига
15 марта 2024, 04:12 |
35
0

БРАЖКО: «На снегу пробивать неудобно. Мяч слетает с ноги, трудно поймать»

Полузащитник «Динамо» поделился впечатлениями от матча с «Зарей»

15 марта 2024, 04:12 |
35
0
БРАЖКО: «На снегу пробивать неудобно. Мяч слетает с ноги, трудно поймать»
ФК Динамо. Владимир Бражко

Полузащитник «Динамо» Владимир Бражко поделился впечатлениями от матча 21-го тура УПЛ с луганской «Зарей» (2:0).

– В прошлом сезоне вы играли на этом стадионе за «Зарю». С какими ощущениями выходили против бывшей команды?

– С привычными ощущениями. Да, я выступал за этот клуб в аренде, и я благодарен клубу за возможность проявить себя и вернуться в родной клуб.

– С этого состава вы только с Сапутиным играли вместе?

– Да, еще несколько молодых игроков знаю, они тренировались с нами.

– Утром еще не было снега, но довольно неожиданно сильно заснежило. Как это изменило план на игру?

– Просто было неудобно играть, потому что мяч постоянно останавливался и нужно было делать вместо двух касаний четыре-пять, чтобы его обработать и отдать. За это время соперник может тебя накрыть. На самом деле, было сложно.

– В этой ситуации сложнее той команде, которая больше атакует?

– Да, сложнее, потому что нужно, чтобы мяч быстрее ходил, а у нас не очень это получалось. И план на игру изменился.

– Дальние удары тоже не удавались из-за снега?

– Да, не очень удобно. Очень тяжело поймать мяч. Я пытался и во втором тайме, но мяч слетает с ноги. Даже когда отдаешь передачу, мяч взлетает, и с этим ничего не поделаешь.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Динамо - Заря Владимир Бражко
Источник Профутбол Digital
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