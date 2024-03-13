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  4. Владимир БРАЖКО: «Представлять национальную сборную – это честь для меня»
Украина. Премьер лига
13 марта 2024, 14:01 |
270
0

Владимир БРАЖКО: «Представлять национальную сборную – это честь для меня»

Полузащитник «Динамо» поделился впечатлениями от вызова в сборную Украины

13 марта 2024, 14:01 |
270
0
Владимир БРАЖКО: «Представлять национальную сборную – это честь для меня»
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Бражко

Полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко поделился впечатлениями от вызова в сборную Украины на решающие матчи отбора к Евро-2024.

– Вы едете в национальную сборную Украины. Какие Ваши ощущения перед выездом сегодня?

– Жду завтра, потому что это была мечта – поехать в национальную сборную. Для меня это честь представлять сборную, быть частью команды. Конечно, я очень хочу уже тренироваться, познакомиться со всеми ребятами, кого не знаю, и почувствовать эту атмосферу. Буду отдавать всего себя и буду тренироваться на все 100%, чтобы помочь команде.

– Есть те, кого Вы не знаете?

– Заочно знаком, но легионеры далеко.

– Кто самый счастливый от Вашего вызова?

– Мама. И я, конечно. Маме сказал, порадовались немного и все.

– Вы осознаете, что, теоретически, можете выйти в старте?

– Я не думаю об этом. Это будет решение тренера. Я буду только работать, все зависит от меня и моих конкурентов. Я буду отдавать всего себя на тренировках и надеяться. Неважно, кто будет играть. Я просто хочу, чтобы мы вышли на Евро.

– Все хотят. Что для этого нужно делать? Ваши слова болельщикам перед тяжелым выездом.

– Ждем вашу поддержку, она очень нам нужна, будем отдавать всего себя на поле. Слава Украине!

Сборная Украины в плей-офф Евро-2024 в гостях 21 марта сыграет против Боснии и Герцеговины. Если команда Сергея Реброва выиграет у боснийцев, то в финале плей-офф 26 марта будет принимать на условно домашней арене во Вроцлаве победителя пары Израиль – Исландия. Если команда Сергея Реброва пройдет в финальный раунд чемпионата Европы, она выступит в группе Е со сборными Бельгии, Словакии и Румынии.

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Владимир Бражко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу сборная Украины по футболу
Источник Профутбол Digital
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