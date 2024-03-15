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Украина. Премьер лига
15 марта 2024, 03:23 | Обновлено 15 марта 2024, 03:32
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0

Тилль вызван в сборную Люксембурга и пропустит перенесенный матч ЛНЗ

Команда Люксембурга встретился с Грузией в полуфинале плей-офф отбора к ЧЕ

15 марта 2024, 03:23 | Обновлено 15 марта 2024, 03:32
13
0
Тилль вызван в сборную Люксембурга и пропустит перенесенный матч ЛНЗ
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливье Тилль

Хавбек Оливье Тилль вызван в сборную Люксембурга и пропустит перенесенный матч клуба ЛНЗ.

Игрок черкасской команды получил вызов в сборную Люксембурга. Поэтому он пропустит перенесенный матч ЛНЗ в чемпионате Украины против Миная, который запланирован на 23 марта.

Сборная Люксембурга борется за выход на Евро-2024. В полуфинале 21 марта в 19:00 она будет играть со сборной Грузии. Команда, которая выиграет матч, встретится в финале с победителем матча Греция – Казахстан.

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Источник ФК ЛНЗ
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