Тилль вызван в сборную Люксембурга и пропустит перенесенный матч ЛНЗ

Хавбек Оливье Тилль вызван в сборную Люксембурга и пропустит перенесенный матч клуба ЛНЗ.

Игрок черкасской команды получил вызов в сборную Люксембурга. Поэтому он пропустит перенесенный матч ЛНЗ в чемпионате Украины против Миная, который запланирован на 23 марта.

Сборная Люксембурга борется за выход на Евро-2024. В полуфинале 21 марта в 19:00 она будет играть со сборной Грузии. Команда, которая выиграет матч, встретится в финале с победителем матча Греция – Казахстан.