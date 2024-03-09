Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тилль пропустит следующий матч ЛНЗ с Днепром-1
Украина. Премьер лига
09 марта 2024, 12:17 | Обновлено 09 марта 2024, 12:48
176
0

Тилль пропустит следующий матч ЛНЗ с Днепром-1

Футболист получил травму в игре с «Металлистом 1925»

09 марта 2024, 12:17 | Обновлено 09 марта 2024, 12:48
176
0
Тилль пропустит следующий матч ЛНЗ с Днепром-1
fc-lnz.com. Оливье Тилль

Зимний новичок «ЛНЗ» Оливье Тилль из Люксембурга, скорее всего, вынужден будет пропустить очередной календарный матч черкащан – с «Днепром-1», который пройдет 12 марта в Ковалевке.

Во вчерашнем поединке с «Металлистом 1925» Оливье в конце первого тайма не избежал повреждения и в перерыве был заменен. Насколько серьезна травма, станет известно после завтрашнего детального медобследования. Вердикта врачей с нетерпением ждут и в сборной Люксембурга, в которую Тилль получил вызов во время мартовской паузы в УПЛ.

Пока что в активе футболистов «ЛНЗ» 24 очка и они занимают 9 место в чемпионате отечественной Премьер-лиги.

По теме:
Три игрока Вереса покинули лазарет ровенчан
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало защитника Днепра-1
Григорчук о лауреатах Sport.ua – Забарном, Брагару и Салюке
Оливье Тилль ЛНЗ Черкассы Днепр-1 инсайд чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эдди Хирн назвал, с кем Джошуа будет боксировать в следующем поединке
Бокс | 09 марта 2024, 04:52 3
Эдди Хирн назвал, с кем Джошуа будет боксировать в следующем поединке
Эдди Хирн назвал, с кем Джошуа будет боксировать в следующем поединке

Это будет победитель боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри

Лунин обратился к Куртуа на тренировке. Что сказал Андрей конкуренту?
Футбол | 09 марта 2024, 06:58 16
Лунин обратился к Куртуа на тренировке. Что сказал Андрей конкуренту?
Лунин обратился к Куртуа на тренировке. Что сказал Андрей конкуренту?

Ожидается, что бельгийский голкипер вернется в середине апреля

Чжан Чжилей – Джозеф Паркер. Два нокдауна и поражение. Видеообзор боя
Бокс | 09.03.2024, 05:35
Чжан Чжилей – Джозеф Паркер. Два нокдауна и поражение. Видеообзор боя
Чжан Чжилей – Джозеф Паркер. Два нокдауна и поражение. Видеообзор боя
Черноморец – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 09.03.2024, 08:29
Черноморец – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Черноморец – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Ребров признался, какого игрока будет не хватать сборной Украины
Футбол | 08.03.2024, 22:35
Ребров признался, какого игрока будет не хватать сборной Украины
Ребров признался, какого игрока будет не хватать сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч УПЛ Верес – Динамо
Где смотреть онлайн матч УПЛ Верес – Динамо
07.03.2024, 08:01 6
Футбол
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Франсис Нганну
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Франсис Нганну
08.03.2024, 23:59 1
Бокс
ВИДЕО. Украинский супертяж победой открыл андеркард Джошуа – Нганну
ВИДЕО. Украинский супертяж победой открыл андеркард Джошуа – Нганну
08.03.2024, 18:11
Бокс
Йовичевич заставил Аль-Наср с Роналду попрощаться с мечтами о чемпионстве
Йовичевич заставил Аль-Наср с Роналду попрощаться с мечтами о чемпионстве
07.03.2024, 21:37
Футбол
Нокаутный хаос. Джошуа финишировал Нганну во втором раунде
Нокаутный хаос. Джошуа финишировал Нганну во втором раунде
09.03.2024, 02:37 41
Бокс
Пенальти в компенсированное время. Динамо и Верес сыграли вничью
Пенальти в компенсированное время. Динамо и Верес сыграли вничью
07.03.2024, 20:41 224
Футбол
Энтони Джошуа – Франсис Нганну. Три мощных удара. Видео боя и нокаута
Энтони Джошуа – Франсис Нганну. Три мощных удара. Видео боя и нокаута
09.03.2024, 06:35 5
Бокс
СТУПАР: «Судья матча Верес – Динамо в конце поединка испортил впечатление»
СТУПАР: «Судья матча Верес – Динамо в конце поединка испортил впечатление»
07.03.2024, 23:29 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем