Тилль пропустит следующий матч ЛНЗ с Днепром-1

Зимний новичок «ЛНЗ» Оливье Тилль из Люксембурга, скорее всего, вынужден будет пропустить очередной календарный матч черкащан – с «Днепром-1», который пройдет 12 марта в Ковалевке.

Во вчерашнем поединке с «Металлистом 1925» Оливье в конце первого тайма не избежал повреждения и в перерыве был заменен. Насколько серьезна травма, станет известно после завтрашнего детального медобследования. Вердикта врачей с нетерпением ждут и в сборной Люксембурга, в которую Тилль получил вызов во время мартовской паузы в УПЛ.

Пока что в активе футболистов «ЛНЗ» 24 очка и они занимают 9 место в чемпионате отечественной Премьер-лиги.