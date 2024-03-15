Виталий ПОНОМАРЕВ: «Виктор Скрипник – качественный специалист»

Наставник «Руха» Виталий Пономарев похвалил своего будущего оппонента Виктора Скрипника, а также отметил, что харьковский «Металлист 1925» ставит перед собой высокие цели.

«После побед всегда позитивный настрой, но нужно как можно быстрее об этом забывать и правильно настроиться на следующий поединок. Для «Руха» каждый матч важен, ведь это показатель нашего развития. Кроме того, необходимо получать положительный результат.

Виктор Скрипник – качественный специалист, ведь он один из лучших тренеров в украинском футболе и возглавил амбициозную команду, ставящую перед собой высокие цели. В «Металлисте 1925» хватает сильных игроков. Также команда усилилась зимой, ведь Денис Гармаш и Владлен Юрченко – опытные футболисты, которые помогут харьковчанам стать еще сильнее. «Рух» готовится к сложной игре.

Игру в первом круге против «Металлиста 1925», когда мы сыграли с ними вничью, нельзя сравнивать с предстоящим матчем, потому что сейчас это совсем другая команда. В частности, сменился тренерский штаб и команда играет в другой футбол и постепенно меняет схему. Сейчас мы анализируем игру нашего соперника исходя из увиденного в последних матчах», – сказал Пономарев.