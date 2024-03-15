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  4. ВИДЕО. Как Костюк Потаповой баранку повесила в Индиан-Уэллсе
WTA
15 марта 2024, 04:10 |
61
0

ВИДЕО. Как Костюк Потаповой баранку повесила в Индиан-Уэллсе

Видеообзор матча между Мартой и Анастасией в четвертьфинале тысячника в США

15 марта 2024, 04:10 |
61
0
ВИДЕО. Как Костюк Потаповой баранку повесила в Индиан-Уэллсе
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

14 марта украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 32) вышла в 1/2 финала хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США) после того, как в двух сетах обыграла Анастасию Потапову (WTA 33).

Игра завершилась со счетом 6:0, 7:5 в пользу украинки. Поединок продолжался 1 час и 10 минут.

Для Костюк это будет первый полуфинал на уровне тысячников.

В полуфинале украинка сыграет против первой ракетки мира Иги Свентек.

ВИДЕО. Как Костюк Потаповой баранку повесила в Индиан-Уэллсе

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Марта Костюк Анастасия Потапова WTA Индиан-Уэллс видео
Источник Sport.ua
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