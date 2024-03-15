14.03.2024 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:4 3 : 1
Марсель Проходит дальше
Лига Европы15 марта 2024, 00:22 |
50
0
Вильярреал – Марсель – 3:1. Обидчик Шахтера вышел в 1/4 ЛЕ. Видеообзор
Смотрите самые интересные моменты матча в Испании
15 марта 2024, 00:22 |
50
0
Сегодня, 14 марта, состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Вильярреалом» и «Марселем». В первом поединке французский клуб, ранее выбивший из розыгрыша турнира «Шахтер», победил со счетом 4:0.
В ответном матче хозяева приблизились в конце матча к суперкамбеку, побеждая 3:0, но в итоге пропустили гол на 90+4 минуте и вылетели из турнира.
Лига Европы. 1/8 финала, 14 марта
Вильярреал – Марсель – 3:1 (первый матч 0:4)
Голы: Кепу, 32, Серлот, 54, Москера, 85 – Клос, 90+4.
Видеообзор матча
События матча
90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Жонатан Клаус (Марсель).
86’
ГОЛ ! Мяч забил Йерсон Москера (Вильярреал).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Вильярреал).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Этьен Капу (Вильярреал).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 марта 2024, 00:47 17
Мадридский клуб спас игру на последних минутах основного времени
Теннис | 14 марта 2024, 21:16 59
Марта впервые вышла в полуфинал турнира WTA 1000
Футбол | 14.03.2024, 06:15
Футбол | 14.03.2024, 23:33
Футбол | 14.03.2024, 17:40
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.03.2024, 12:49 1
13.03.2024, 07:51
13.03.2024, 22:15 10
13.03.2024, 09:59 3
Бокс
13.03.2024, 06:30 25
13.03.2024, 18:41 6
13.03.2024, 12:16 23