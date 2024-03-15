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Лига Европы
Вильярреал
14.03.2024 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:4 3 : 1
Марсель Проходит дальше
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Лига Европы
15 марта 2024, 00:22 |
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Вильярреал – Марсель – 3:1. Обидчик Шахтера вышел в 1/4 ЛЕ. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты матча в Испании

15 марта 2024, 00:22 |
50
0
Вильярреал – Марсель – 3:1. Обидчик Шахтера вышел в 1/4 ЛЕ. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Марсель

Сегодня, 14 марта, состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Вильярреалом» и «Марселем». В первом поединке французский клуб, ранее выбивший из розыгрыша турнира «Шахтер», победил со счетом 4:0.

В ответном матче хозяева приблизились в конце матча к суперкамбеку, побеждая 3:0, но в итоге пропустили гол на 90+4 минуте и вылетели из турнира.

Лига Европы. 1/8 финала, 14 марта

Вильярреал – Марсель – 3:1 (первый матч 0:4)
Голы: Кепу, 32, Серлот, 54, Москера, 85 – Клос, 90+4.

Видеообзор матча

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Жонатан Клаус (Марсель).
86’
ГОЛ ! Мяч забил Йерсон Москера (Вильярреал).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Вильярреал).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Этьен Капу (Вильярреал).
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Источник Sport.ua
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