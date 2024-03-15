Сегодня, 14 марта, состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Вильярреалом» и «Марселем». В первом поединке французский клуб, ранее выбивший из розыгрыша турнира «Шахтер», победил со счетом 4:0.

В ответном матче хозяева приблизились в конце матча к суперкамбеку, побеждая 3:0, но в итоге пропустили гол на 90+4 минуте и вылетели из турнира.

Лига Европы. 1/8 финала, 14 марта

Вильярреал – Марсель – 3:1 (первый матч 0:4)

Голы: Кепу, 32, Серлот, 54, Москера, 85 – Клос, 90+4.

Видеообзор матча