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Лига Европы
Проходит дальше Вест Хэм
14.03.2024 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 5 : 0
Фрайбург
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
14 марта 2024, 23:40 | Обновлено 14 марта 2024, 23:50
104
1

Вест Хэм – Фрайбург – 5:0. Разгром от молотобойцев. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги Европы

14 марта 2024, 23:40 | Обновлено 14 марта 2024, 23:50
104
1
Вест Хэм – Фрайбург – 5:0. Разгром от молотобойцев. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 14 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы.

Английский Вест Хэм отгрузил немецкому Фрайбургу 5 мячей.

Лига Европы. 1/8 финала, 14 марта

Вест Хэм (Англия) – Фрайбург (Германия) – 5:0 (первый матч – 0:1)

Голы: Пакета, 9, Боуэн, 32, Крессвел, 52, Кудус, 77, 85

Видео голов и обзор матча

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Мохаммед Кудус (Вест Хэм).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Мохаммед Кудус (Вест Хэм).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Аарон Крессвелл (Вест Хэм).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Пакета (Вест Хэм).
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Лига Европы Вест Хэм Фрайбург видео голов и обзор Лукас Пакета Джаррод Боуэн Мохаммед Кудус
Источник Sport.ua
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