Лига Европы14 марта 2024, 23:40 | Обновлено 14 марта 2024, 23:50
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Вест Хэм – Фрайбург – 5:0. Разгром от молотобойцев. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги Европы
14 марта 2024, 23:40 | Обновлено 14 марта 2024, 23:50
104
1
Вечером 14 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы.
Английский Вест Хэм отгрузил немецкому Фрайбургу 5 мячей.
Лига Европы. 1/8 финала, 14 марта
Вест Хэм (Англия) – Фрайбург (Германия) – 5:0 (первый матч – 0:1)
Голы: Пакета, 9, Боуэн, 32, Крессвел, 52, Кудус, 77, 85
Видео голов и обзор матча
События матча
85’
ГОЛ ! Мяч забил Мохаммед Кудус (Вест Хэм).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Мохаммед Кудус (Вест Хэм).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Аарон Крессвелл (Вест Хэм).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Пакета (Вест Хэм).
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