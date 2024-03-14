АЗ может купить у Шахтера Лассину Траоре

Нидерландский АЗ из Алкмаара в летнее трансферное окно, вероятнее всего, будет вынужден продать 25-летнего греческого центрфорварда Вангелиса Павлидиса, который прекрасно проявляет себя в текущем сезоне (22 гола в 25 матчах Эредивизи), но имеет контракт с клубом лишь до 2025 года.

В качестве потенциальной замены для Павлидиса в АЗ могут обратиться к услугам 23-летнего буркинийца Лассины Траоре из «Шахтера».

Траоре по манере игры напоминает Павлидиса, к тому же прекрасно знаком с чемпионатом Нидерландов, так как до трансфера в «Шахтер» выступал за «Аякс».

Ожидается, что от продажи Павлидиса АЗ сумеет выручить не менее 25 миллионов евро, чего будет более чем достаточно, чтобы договориться с «горняками» по Траоре.

Лассина Траоре перешел в «Шахтер» летом 2021 года за 10 миллионов евро. Он имеет контракт с «горняками» до лета 2026-го, и в текущем сезоне забил 4 мяча и отдал 1 ассист в 9 поединках.