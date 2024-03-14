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  4. АЗ может купить у Шахтера Лассину Траоре
Украина. Премьер лига
14 марта 2024, 23:21 |
888
0

АЗ может купить у Шахтера Лассину Траоре

Нидерландский клуб подыскивает замену для Вангелиса Павлидиса

14 марта 2024, 23:21 |
888
0
АЗ может купить у Шахтера Лассину Траоре
shakhtar.com. Лассина Траоре (справа)

Нидерландский АЗ из Алкмаара в летнее трансферное окно, вероятнее всего, будет вынужден продать 25-летнего греческого центрфорварда Вангелиса Павлидиса, который прекрасно проявляет себя в текущем сезоне (22 гола в 25 матчах Эредивизи), но имеет контракт с клубом лишь до 2025 года.

В качестве потенциальной замены для Павлидиса в АЗ могут обратиться к услугам 23-летнего буркинийца Лассины Траоре из «Шахтера».

Траоре по манере игры напоминает Павлидиса, к тому же прекрасно знаком с чемпионатом Нидерландов, так как до трансфера в «Шахтер» выступал за «Аякс».

Ожидается, что от продажи Павлидиса АЗ сумеет выручить не менее 25 миллионов евро, чего будет более чем достаточно, чтобы договориться с «горняками» по Траоре.

Лассина Траоре перешел в «Шахтер» летом 2021 года за 10 миллионов евро. Он имеет контракт с «горняками» до лета 2026-го, и в текущем сезоне забил 4 мяча и отдал 1 ассист в 9 поединках.

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Источник FootballTransfers
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