АЗ может купить у Шахтера Лассину Траоре
Нидерландский клуб подыскивает замену для Вангелиса Павлидиса
Нидерландский АЗ из Алкмаара в летнее трансферное окно, вероятнее всего, будет вынужден продать 25-летнего греческого центрфорварда Вангелиса Павлидиса, который прекрасно проявляет себя в текущем сезоне (22 гола в 25 матчах Эредивизи), но имеет контракт с клубом лишь до 2025 года.
В качестве потенциальной замены для Павлидиса в АЗ могут обратиться к услугам 23-летнего буркинийца Лассины Траоре из «Шахтера».
Траоре по манере игры напоминает Павлидиса, к тому же прекрасно знаком с чемпионатом Нидерландов, так как до трансфера в «Шахтер» выступал за «Аякс».
Ожидается, что от продажи Павлидиса АЗ сумеет выручить не менее 25 миллионов евро, чего будет более чем достаточно, чтобы договориться с «горняками» по Траоре.
Лассина Траоре перешел в «Шахтер» летом 2021 года за 10 миллионов евро. Он имеет контракт с «горняками» до лета 2026-го, и в текущем сезоне забил 4 мяча и отдал 1 ассист в 9 поединках.
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