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  4. Отголоски «дела Касьяненко». Одесский тренер вернулся из-за океана
Украина. Первая лига
14 марта 2024, 22:43 | Обновлено 14 марта 2024, 22:47
1217
0

Отголоски «дела Касьяненко». Одесский тренер вернулся из-за океана

Тренер «Реал Фармы» находился в Канаде

14 марта 2024, 22:43 | Обновлено 14 марта 2024, 22:47
1217
0
Отголоски «дела Касьяненко». Одесский тренер вернулся из-за океана
ФК Реал Фарма. Андрей Пархоменко

В начале февраля стало известно, что главный тренер одесского «Реал Фармы» Андрей Пархоменко по семейным обстоятельствам отправился за океан, оставив команду под наблюдением своего ассистента Валентина Полтавца.

После вчерашней информации о побеге за границу тренера по физподготовке одесского «Черноморца» Игоря Касьяненко, вызвавшей незаурядный резонанс, в футбольных кругах приморского города возникла вполне естественная обеспокоенность и на счет наставника «фармацевтов».

Сегодня болельщики Одессы думали: не повторит ли Пархоменко шаг Касьяненко и не останется в Канаде?

Однако опасения на этот счет оказались напрасными.

Как стало известно Sport.ua, сегодня коуч второлиговой команды транзитом через Кишинев вернулся в Одессу. Прибыв в родной город, он сразу же приступил к исполнению своих обязанностей в «Реал Фарме», наглядно продемонстрировав действенность известной поговорки «С корабля на бал».

«Более месяца я провел в Торонто и вернулся так, как и обещал – еще задолго до старта весенней части чемпионата. Встать у руля ФК «Торонто» мне сказали, что пока рано – могут взять только на стажировку (смеется). А если серьезно, то хотелось дождаться матча между двумя клубами MLS «Торонто» и «Интером» из Майами, чтобы посмотреть игру Месси. Однако играют они не скоро. Между тем уже сейчас, за полгода до матча с участием Месси в Торонто, стоимость билета начинается от 500 долларов.

Как бы там ни было, а мои мысли сейчас связаны только с «Реал Фармой». Сегодня наша команда сыграла матч на первенство города, а в понедельник по плану контрольный матч, который станет последней пробой сил перед стартовым поединком весенней части сезона с командой ЮКСА», – сказал Sport.ua Андрей Пархоменко.

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Андрей Пархоменко Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд Игорь Касьяненко Реал Фарма
Источник Sport.ua
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