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WTA
14 марта 2024, 22:21 | Обновлено 14 марта 2024, 22:49
1897
0

Костюк – 3-я украинка в истории, которая вышла в полуфинал турнира WTA 1000

Марта обыграла Анастасию Потапову в четвертьфинале соревнований в Индиан-Уэллс

14 марта 2024, 22:21 | Обновлено 14 марта 2024, 22:49
1897
0
Костюк – 3-я украинка в истории, которая вышла в полуфинал турнира WTA 1000
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

14 марта украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 32) вышла в 1/2 финала хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США) после того, как в двух сетах обыграла Анастасию Потапову (WTA 33) со счетом 6:0, 7:5.

Для Марты это будет первый полуфинал на уровне тысячников. Следующая ее соперница определится во встрече Ига Свентек – Каролин Возняцки.

Костюк стала третьей украинкой в истории, которой удалось пробиться в полуфинал соревнований уровня WTA 1000.

До Марты до этой стадии 11 раз доходила Элина Свитолина, в частности и в Индиан-Уэллс в 2019 году. Также 1 полуфинал на таком уровне у Ангелины Калининой – WTA 1000 Рим в 2023 году.

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Марта Костюк WTA Индиан-Уэллс Элина Свитолина Ангелина Калинина
Источник Sport.ua
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