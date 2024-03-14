Костюк – 3-я украинка в истории, которая вышла в полуфинал турнира WTA 1000
Марта обыграла Анастасию Потапову в четвертьфинале соревнований в Индиан-Уэллс
14 марта украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 32) вышла в 1/2 финала хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США) после того, как в двух сетах обыграла Анастасию Потапову (WTA 33) со счетом 6:0, 7:5.
Для Марты это будет первый полуфинал на уровне тысячников. Следующая ее соперница определится во встрече Ига Свентек – Каролин Возняцки.
Костюк стала третьей украинкой в истории, которой удалось пробиться в полуфинал соревнований уровня WTA 1000.
До Марты до этой стадии 11 раз доходила Элина Свитолина, в частности и в Индиан-Уэллс в 2019 году. Также 1 полуфинал на таком уровне у Ангелины Калининой – WTA 1000 Рим в 2023 году.
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