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  4. Костюк в 26-й раз в карьере выиграла сет со счетом 6:0
WTA
14 марта 2024, 22:11 |
575
0

Костюк в 26-й раз в карьере выиграла сет со счетом 6:0

Марта обыграла Потапову в Индиан-Уэллс и впервые вышла в полуфинал на уровне WTA 1000

14 марта 2024, 22:11 |
575
0
Костюк в 26-й раз в карьере выиграла сет со счетом 6:0
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

14 марта украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 32) вышла в 1/2 финала хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США) после того, как в двух сетах обыграла Анастасию Потапову (WTA 33).

Игра завершилась со счетом 6:0, 7:5 в пользу украинки. Поединок продолжался 1 час и 10 минут.

Для Костюк это будет первый полуфинал на уровне тысячников.

Марта в 26-й раз в карьере выиграла сет со счетом 6:0. В 23 матчах она побеждала с одной партией под ноль, а еще в трех – с двумя (дважды брала матч со счетом 6:0, 6:0).

В полуфинале престижного турнира в Индиан-Уэллс Костюк сыграет против победительницы матча Ига Свентек – Каролин Возняцки.

Предыдущие матчи Марты Костюк, в которых ей удавалось выиграть как минимум 1 сет со счетом 6:0

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Марта Костюк WTA Индиан-Уэллс Анастасия Потапова
Источник Sport.ua
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