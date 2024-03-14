Костюк в 26-й раз в карьере выиграла сет со счетом 6:0

14 марта украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 32) вышла в 1/2 финала хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США) после того, как в двух сетах обыграла Анастасию Потапову (WTA 33).

Игра завершилась со счетом 6:0, 7:5 в пользу украинки. Поединок продолжался 1 час и 10 минут.

Для Костюк это будет первый полуфинал на уровне тысячников.

Марта в 26-й раз в карьере выиграла сет со счетом 6:0. В 23 матчах она побеждала с одной партией под ноль, а еще в трех – с двумя (дважды брала матч со счетом 6:0, 6:0).

В полуфинале престижного турнира в Индиан-Уэллс Костюк сыграет против победительницы матча Ига Свентек – Каролин Возняцки.

Предыдущие матчи Марты Костюк, в которых ей удавалось выиграть как минимум 1 сет со счетом 6:0