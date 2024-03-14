Стала известна оценка Трубина за clean sheet в победном матче Бенфики в ЛЕ

В четверг, 14 марта, состоялся второй матч 1/8 финала розыгрыша Лиги Европы, в котором сыграли «Рейнджерс» и «Бенфика».

Игра состоялась на стадионе «Айброкс» в Глазго. «Орлы» победили со счетом 1:0 и вышли в четвертьфинал турнира.

Вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин традиционно вышел в стартовом составе. Украинец сохранил ворота на замке и совершил три сейва. За свое выступление Трубин получил от статистического портала WhoScored одну из самых высоких оценок в матче – 7.2 балла.



Героем поединка стал центрбек «орлов» Николас Отаменди, получивший наивысший балл от WhoScored – 7.8.

Оценки матча Рейнджерс – Бенфика от WhoScored