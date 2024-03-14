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  4. Стала известна оценка Трубина за clean sheet в победном матче Бенфики в ЛЕ
Португалия
14 марта 2024, 23:04 |
1778
2

Стала известна оценка Трубина за clean sheet в победном матче Бенфики в ЛЕ

Украинский голкипер помог «орлам» выйти в четвертьфинал еврокубка

14 марта 2024, 23:04 |
1778
2
Стала известна оценка Трубина за clean sheet в победном матче Бенфики в ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В четверг, 14 марта, состоялся второй матч 1/8 финала розыгрыша Лиги Европы, в котором сыграли «Рейнджерс» и «Бенфика».

Игра состоялась на стадионе «Айброкс» в Глазго. «Орлы» победили со счетом 1:0 и вышли в четвертьфинал турнира.

Вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин традиционно вышел в стартовом составе. Украинец сохранил ворота на замке и совершил три сейва. За свое выступление Трубин получил от статистического портала WhoScored одну из самых высоких оценок в матче – 7.2 балла.

Героем поединка стал центрбек «орлов» Николас Отаменди, получивший наивысший балл от WhoScored – 7.8.

Оценки матча Рейнджерс – Бенфика от WhoScored

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WhoScored Николас Отаменди Анатолий Трубин Бенфика Глазго Рейнджерс Лига Европы оценки лучший игрок
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Ron Noiill
Клін сшіт???))))) Українських слів вже не вистачає?
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T-800
в какой-то параллельной Вселенной ривалри Лунина и Трубина !!
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