Стала известна оценка Трубина за clean sheet в победном матче Бенфики в ЛЕ
Украинский голкипер помог «орлам» выйти в четвертьфинал еврокубка
В четверг, 14 марта, состоялся второй матч 1/8 финала розыгрыша Лиги Европы, в котором сыграли «Рейнджерс» и «Бенфика».
Игра состоялась на стадионе «Айброкс» в Глазго. «Орлы» победили со счетом 1:0 и вышли в четвертьфинал турнира.
Вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин традиционно вышел в стартовом составе. Украинец сохранил ворота на замке и совершил три сейва. За свое выступление Трубин получил от статистического портала WhoScored одну из самых высоких оценок в матче – 7.2 балла.
Героем поединка стал центрбек «орлов» Николас Отаменди, получивший наивысший балл от WhoScored – 7.8.
Оценки матча Рейнджерс – Бенфика от WhoScored
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