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Сборная УКРАИНЫ
14 марта 2024, 22:22 | Обновлено 14 марта 2024, 22:49
1678
1

ВИДЕО. Сборная Украины провела первую тренировку. Есть усиление из АПЛ

Украинская команда начала подготовку к матчу с Боснией в Марбелье

14 марта 2024, 22:22 | Обновлено 14 марта 2024, 22:49
1678
1
ВИДЕО. Сборная Украины провела первую тренировку. Есть усиление из АПЛ
УАФ. Александр Зинченко

14 марта национальная команда Украины приступила к тренировочному сбору в испанской Марбелье. Оттуда сборная под руководством Сергея Реброва отправится в Боснию и Герцеговину.

В ряды национальной команды присоединился игрок лондонского «Арсенала» Александр Зинченко, уже проведший тренировку с национальной командой.

21 марта сборная Украины в Зенице в рамках полуфинала плей-офф отбора Евро-2024 сыграет против Боснии и Герцеговины, а 26 марта проведет матч во Вроцлаве. Если команда Сергея Реброва выиграет у боснийцев, то в финале плей-офф 26 марта будет принимать на условно домашней арене во Вроцлаве победителя пары Израиль – Исландия.

Ранее стало известно, что Сергей Ребров вызвал шестерых игроков молодежки в помощь национальной сборной.

ВИДЕО. Сборная Украины провела первую тренировку. Есть усиление из АПЛ

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Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Надеюсь скоро заиграет в сборной Егор Ярмолюк!
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