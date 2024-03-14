14 марта национальная команда Украины приступила к тренировочному сбору в испанской Марбелье. Оттуда сборная под руководством Сергея Реброва отправится в Боснию и Герцеговину.

В ряды национальной команды присоединился игрок лондонского «Арсенала» Александр Зинченко, уже проведший тренировку с национальной командой.

21 марта сборная Украины в Зенице в рамках полуфинала плей-офф отбора Евро-2024 сыграет против Боснии и Герцеговины, а 26 марта проведет матч во Вроцлаве. Если команда Сергея Реброва выиграет у боснийцев, то в финале плей-офф 26 марта будет принимать на условно домашней арене во Вроцлаве победителя пары Израиль – Исландия.

Ранее стало известно, что Сергей Ребров вызвал шестерых игроков молодежки в помощь национальной сборной.

ВИДЕО. Сборная Украины провела первую тренировку. Есть усиление из АПЛ