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Чемпионат Европы
14 марта 2024, 13:16 | Обновлено 14 марта 2024, 13:49
1444
0

Ребров вызвал шесть игроков молодежки на помощь национальной сборной

Они покинут лагерь сборной, когда к команде смогут присоединиться легионеры

14 марта 2024, 13:16 | Обновлено 14 марта 2024, 13:49
1444
0
Ребров вызвал шесть игроков молодежки на помощь национальной сборной
УАФ

Национальной сборной Украины по футболу в тренировочном процессе временно будут помогать игроки молодежки.

Для обеспечения полноценного тренировочного процесса с первой командой будут заниматься шесть футболистов молодежной сборной: Руслан Нещерет, Константин Вивчаренко, Назарий Волошин, Арсений Батагов, Валентин Рубчинский и Олег Очеретько.

Молодые игроки будут находиться в лагере первой команды страны, пока в него постепенно не приедут легионеры.

Состав сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Анатолий Трубин («Бенфика» Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин («Реал» Мадрид, Испания).

Защитники: Александр Караваев, Денис Попов, Александр Тымчик (все – «Динамо» Киев), Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – «Шахтер» Донецк), Богдан Михайличенко («Полесье» Житомир), Виталий Миколенко («Эвертон» Ливерпуль, Англия), Илья Забарный («Борнмут», Англия), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия).

Полузащитники: Александр Зубков, Георгий Судаков (оба – «Шахтер» Донецк), Николай Шапаренко, Владимир Бражко (оба – «Динамо» Киев), Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк (оба – СК «Днепр-1» Днепр), Александр Зинченко («Арсенал» Лондон, Англия), Виктор Цыганков («Жирона», Испания), Михаил Мудрик («Челси» Лондон, Англия), Сергей Сидорчук («Вестерло», Бельгия), Руслан Малиновский («Дженоа» Генуя, Италия).

Нападающие: Артем Довбик («Жирона», Испания), Роман Яремчук («Валенсия», Испания), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк), Владислав Ванат («Динамо» Киев).

Резервный список: Дмитрий Ризнык, Егор Назарина (оба – «Шахтер» Донецк).

Напомним, полуфинальный матч плей-офф квалификации Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина состоится 21 марта в городе Зеница и начнется в 20:45 по местному времени (21:45 по Киеву).

Ранее УАФ объявила о контрольном матче сборной Украины.

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Руслан Нещерет Константин Вивчаренко Назар Волошин Арсений Батагов Валентин Рубчинский Олег Очеретько Сергей Ребров сборная Украины по футболу Евро-2024 Украинская ассоциация футбола Босния и Герцеговина - Украина
Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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