Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинец, зажигающий в Польше, сообщил о нерешенном конфликте с Зарей
Украина. Премьер лига
14 марта 2024, 21:24 | Обновлено 14 марта 2024, 22:53
1848
1

Украинец, зажигающий в Польше, сообщил о нерешенном конфликте с Зарей

Максим Хлань сообщил, что у него еще нерешенный конфликт с бывшим клубом

14 марта 2024, 21:24 | Обновлено 14 марта 2024, 22:53
1848
1
Украинец, зажигающий в Польше, сообщил о нерешенном конфликте с Зарей
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Хлань

Бывший игрок «Зари» Максим Хлань, сейчас играющий за «Лехию» из Гданьска, сообщил о нерешенном конфликте с луганским клубом.

«В начале лета я приехал в Польшу. Я пытался вернуть свою форму. Это были не тесты, не просмотр, а просто поддержание формы. Сначала в «Варте», а затем на несколько дней в «Легии». Через некоторое время с нами связался клуб «Лехия», и мы начали общаться. В тот момент все было на месте, я мог участвовать в таких разговорах. С «Лехией» мы быстро договорились.

С «Зарей» пока ничего не закончилось. Все еще только на начальной стадии, поэтому я не могу сказать больше», – рассказал Хлань.

В этом сезоне Хлань провел за «Лехию» 16 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи.

Ранее журналист высоко оценил игру Хланя в Польше.

По теме:
Стали известны даты и время матчей 23-го тура УПЛ
Заря хочет оштрафовать игроков, бойкотировавших матч с Динамо. На сколько?
Ситуация в Заре: кто прав, кто виноват, и должно ли это волновать фанатов
Максим Хлань Заря Луганск Лехия Гданьск чемпионат Польши по футболу
Источник Telegram
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Нганну заверил, что не закончил с боксом и назвал следующего соперника
Бокс | 14 марта 2024, 10:26 3
Нганну заверил, что не закончил с боксом и назвал следующего соперника
Нганну заверил, что не закончил с боксом и назвал следующего соперника

Следующий бой камерунец может провести в ММА

Агент Судакова рассказал о возможном трансфере в топ-клуб Серии А
Футбол | 14 марта 2024, 16:14 7
Агент Судакова рассказал о возможном трансфере в топ-клуб Серии А
Агент Судакова рассказал о возможном трансфере в топ-клуб Серии А

Представитель лидера «Шахтера» высказался об интересе «Наполи» к украинцу

Ребров рассказал, сможет ли Цыганков сыграть за сборную против Боснии
Футбол | 14.03.2024, 00:11
Ребров рассказал, сможет ли Цыганков сыграть за сборную против Боснии
Ребров рассказал, сможет ли Цыганков сыграть за сборную против Боснии
ФОТО. Сборная уехала. Ребров и Шевченко дали пресс-конференцию на вокзале
Футбол | 13.03.2024, 22:23
ФОТО. Сборная уехала. Ребров и Шевченко дали пресс-конференцию на вокзале
ФОТО. Сборная уехала. Ребров и Шевченко дали пресс-конференцию на вокзале
Бенфика, благодаря сухому матчу от Трубина, вышла в четвертьфинал ЛЕ
Футбол | 14.03.2024, 21:55
Бенфика, благодаря сухому матчу от Трубина, вышла в четвертьфинал ЛЕ
Бенфика, благодаря сухому матчу от Трубина, вышла в четвертьфинал ЛЕ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Микола Захарченко
У Зорі все більше скандалів і все менше футболу. Агенти  "рулять "...
Ответить
+3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определилась первая половина участниц 1/4 финала в Индиан-Уэллс
Определилась первая половина участниц 1/4 финала в Индиан-Уэллс
13.03.2024, 07:51
Теннис
Лунин поставил Реалу условие, при котором останется. Перес согласится?
Лунин поставил Реалу условие, при котором останется. Перес согласится?
13.03.2024, 06:55 11
Футбол
Атлетико прошел Интер. Облак выиграл серию пенальти
Атлетико прошел Интер. Облак выиграл серию пенальти
14.03.2024, 00:47 17
Футбол
Новые подробности скандала в Заре. Известны два инициатора бойкота
Новые подробности скандала в Заре. Известны два инициатора бойкота
13.03.2024, 12:16 23
Футбол
Арсенал по пенальти прошел Порту. Зинченко отыграл пятнадцать минут
Арсенал по пенальти прошел Порту. Зинченко отыграл пятнадцать минут
13.03.2024, 00:53 20
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила о контрольном матче сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила о контрольном матче сборной Украины
13.03.2024, 18:41 6
Футбол
Украинский тренер Черноморца не вернулся со сборов и сбежал за границу
Украинский тренер Черноморца не вернулся со сборов и сбежал за границу
13.03.2024, 22:05 23
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер упрочил лидерство, Динамо приблизилось
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер упрочил лидерство, Динамо приблизилось
13.03.2024, 06:30 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем