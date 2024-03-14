Украинец, зажигающий в Польше, сообщил о нерешенном конфликте с Зарей
Максим Хлань сообщил, что у него еще нерешенный конфликт с бывшим клубом
Бывший игрок «Зари» Максим Хлань, сейчас играющий за «Лехию» из Гданьска, сообщил о нерешенном конфликте с луганским клубом.
«В начале лета я приехал в Польшу. Я пытался вернуть свою форму. Это были не тесты, не просмотр, а просто поддержание формы. Сначала в «Варте», а затем на несколько дней в «Легии». Через некоторое время с нами связался клуб «Лехия», и мы начали общаться. В тот момент все было на месте, я мог участвовать в таких разговорах. С «Лехией» мы быстро договорились.
С «Зарей» пока ничего не закончилось. Все еще только на начальной стадии, поэтому я не могу сказать больше», – рассказал Хлань.
В этом сезоне Хлань провел за «Лехию» 16 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи.
Ранее журналист высоко оценил игру Хланя в Польше.
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