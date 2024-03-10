Журналист остался в восторге от игры украинца и назвал его новым Ярмоленко

10 марта состоялся матч 23-го тура второго по силе дивизиона Польши между командами «Подбескидзе» Бельско-Бяла и «Лехия» Гданьск. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

21-летний украинский футболист «Лехии» Максим Хлань вышел в стартовом составе и был заменен на 90+3-й минуте.

На этом поединке присутствовал польский журналист Петр Слонка. Он остался в восторге от игры Хланя:

«Сегодня я впервые увидел на стадионе, как Максим Хлань играет в Лехии Гданьск. Он просто волшебник! Он самый лучший игрок первой лиги. Я видел многих игроков на стадионе в Бельско: Экстракласса, Чемпионат мира U20. Но игрока с такой техникой здесь наверняка еще не было. Дриблинг, скорость, маневренность. Уровень Максима уже выше первой лиги и, возможно, даже выше Экстраклассы.



Нужно еще несколько спокойных шагов вперед, и в Украине будут следующий Ярмоленко. Своей игрой Максим мне напоминает Андрея Ярмоленко. Это игрок, ради которого люди приходят на стадионы. Кроме великолепной техники, Максим обладает скоростью и отличным видением поля. Он многое видит и своим поведением руководит действиями всей команды. Кроме того, что он отличный игрок, он также очень положительный и открытый человек.

Он нравится болельщикам клуба и журналистам – для них он звезда, клад. Макс уже общается и шутит со всеми польскими, что тоже стоит отметить. Он звездный материал, это точно. Я только надеюсь, что его отберут в олимпийскую сборную, было бы позором и глупостью, если бы игрок такого качества не уехал в Париж», – написал Слонка.