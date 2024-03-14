Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Путь в Испанию. Как сборная Украины провела последние 24 часа
Украина. Премьер лига
14 марта 2024, 20:57 |
480
0

ВИДЕО. Путь в Испанию. Как сборная Украины провела последние 24 часа

Украинская команда проведет матч с Боснией 21 марта

14 марта 2024, 20:57 |
480
0
ВИДЕО. Путь в Испанию. Как сборная Украины провела последние 24 часа
УАФ

Вчера, 13 марта, сборная Украины вечерним поездом отправилась из Киева в Перемышль, а уже 14 марта начала тренировочный процесс в испанской Марбелье.

21 марта сборная Украины в Зенице в рамках полуфинала плей-офф отбора Евро-2024 сыграет против Боснии и Герцеговины, а 26 марта проведет матч во Вроцлаве. Если команда Сергея Реброва выиграет у боснийцев, то в финале плей-офф 26 марта будет принимать на условно домашней арене во Вроцлаве победителя пары Израиль – Исландия.

Ранее стало известно, что Сергей Ребров вызвал шестерых игроков молодежки в помощь национальной сборной.

ВИДЕО. Путь в Испанию. Как сборная Украины провела последние 24 часа

По теме:
Сборная Украины в Марбелье начала подготовку к плей-офф отбора Евро-2024
Вскоре пройдет первое заседание Ассамблеи регионов УАФ. Какие задачи?
Известны новые детали по поводу участия Цыганкова в матче Украина – Босния
Сергей Ребров сборная Украины по футболу Евро-2024 Украинская ассоциация футбола Босния и Герцеговина - Украина перелет
Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик упал в цене. Кто подорожал? Обновлены ценники на украинцев в АПЛ
Футбол | 14 марта 2024, 16:39 15
Мудрик упал в цене. Кто подорожал? Обновлены ценники на украинцев в АПЛ
Мудрик упал в цене. Кто подорожал? Обновлены ценники на украинцев в АПЛ

Самым дорогим украинцем продолжает оставаться Александр Зинченко

Ребров рассказал, сможет ли Цыганков сыграть за сборную против Боснии
Футбол | 14 марта 2024, 00:11 2
Ребров рассказал, сможет ли Цыганков сыграть за сборную против Боснии
Ребров рассказал, сможет ли Цыганков сыграть за сборную против Боснии

Наставник главной команды страны высказался о хавбеке «Жироны»

Нганну заверил, что не закончил с боксом и назвал следующего соперника
Бокс | 14.03.2024, 10:26
Нганну заверил, что не закончил с боксом и назвал следующего соперника
Нганну заверил, что не закончил с боксом и назвал следующего соперника
Легенда Арсенала назвал проблему Зинченко и выбрал более надежного игрока
Футбол | 14.03.2024, 20:30
Легенда Арсенала назвал проблему Зинченко и выбрал более надежного игрока
Легенда Арсенала назвал проблему Зинченко и выбрал более надежного игрока
Обидчица Свитолиной и Цуренко сенсационно обыграла Соболенко в Индиан-Уэллс
Теннис | 13.03.2024, 22:15
Обидчица Свитолиной и Цуренко сенсационно обыграла Соболенко в Индиан-Уэллс
Обидчица Свитолиной и Цуренко сенсационно обыграла Соболенко в Индиан-Уэллс
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею. Женская сборная Украины обыграла главных конкуренток
ЧМ по хоккею. Женская сборная Украины обыграла главных конкуренток
12.03.2024, 21:28
Хоккей
ВИДЕО. Реакция на гол Мудрика, Лунин определился с будущим
ВИДЕО. Реакция на гол Мудрика, Лунин определился с будущим
12.03.2024, 16:29
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила о контрольном матче сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила о контрольном матче сборной Украины
13.03.2024, 18:41 6
Футбол
Творят историю. Аль-Хиляль без Неймара установил новый мировой рекорд
Творят историю. Аль-Хиляль без Неймара установил новый мировой рекорд
13.03.2024, 07:02 2
Футбол
Решающий матч отбора ЧЕ Украина U17 – Словакия U17 прерван. Что случилось?
Решающий матч отбора ЧЕ Украина U17 – Словакия U17 прерван. Что случилось?
12.03.2024, 16:05
Футбол
Новые подробности скандала в Заре. Известны два инициатора бойкота
Новые подробности скандала в Заре. Известны два инициатора бойкота
13.03.2024, 12:16 23
Футбол
Атлетико прошел Интер. Облак выиграл серию пенальти
Атлетико прошел Интер. Облак выиграл серию пенальти
14.03.2024, 00:47 18
Футбол
Украинский тренер Черноморца не вернулся со сборов и сбежал за границу
Украинский тренер Черноморца не вернулся со сборов и сбежал за границу
13.03.2024, 22:05 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем