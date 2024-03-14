Юрий МОРОЗ: «Сыграем спарринги с Кипром, затем соберемся перед Евро U-17»
Сборная Украины U-17 пробилась в финальный раунд чемпионата Европы 2024
Юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2007 года рождения) триумфально выступила в элит-раунде отбора Евро-2024 U-17.
Сине-желтые заняли первое место в своей группе, одержав три победы в трех матчах. По возвращении команды из Греции, где проходили соревнования, главный тренер сборной Украины U-17 Юрий Мороз ответил на вопросы:
– Юрий, что для вас как для тренера было самым сложным накануне турнира?
– Донести до футболистов те требования, которые мы к ним выдвигали, чтобы у команды получилась цельная игра. Не скрою, были переживания, поскольку перед турниром была проделана огромная работа, и я боялся, что ребята могут неадекватно это воспринять, но они молодцы. Пытались выполнять все задания до мелочей, и в матчах это дало результат.
– У тренера всегда есть вопросы к своим подопечным, однако команда в трех поединках забила 8 мячей и ни одного не пропустила.
– Скажу так: все было слажено – как в обороне, так и в атаке.
– Что вы сказали своим подопечным после игры со Словакией в раздевалке?
– Сказал им большое спасибо за то, что они пытались делать все так, как мы и договаривались.
– Лучшим бомбардиром сборной Украины на этом турнире стал нападающий Артем Степанов.
– Почти вся наша группа атаки забивала мячи. Кто-то – больше, кто-то – меньше. В этой ситуации меня радовало то, что они были нацелены на ворота соперников.
– Чувствуется ли, что тот же Степанов проходит европейскую школу футбола?
– Да. Более того, этот нападающий подключается к тренировкам с первой командой «Байера». Артем старается, но он еще молод, поэтому ему еще много нужно работать над собой.
– С той игрой, которую ваши подопечные показали в элит-раунде, в финальной части Евро можно рассчитывать на что-нибудь серьезное?
– Каждый следующий турнир – это новый вызов. И этот вызов становится больше, соперник каждый раз агрессивнее, быстрее, сильнее. Нам еще предстоит улучшать как командные действия, так и индивидуальные.
– До финальной части чемпионата Европы два месяца. Следующий сбор будет непосредственно перед турниром, удастся найти еще окно для подготовки?
– На сегодняшний день есть предложение от Кипра, хозяина чемпионата Европы, сыграть с ним два контрольных поединка в первой-второй декаде апреля. Такой план есть, но как все сложится, пока сказать не могу. Ну а затем команда соберется в мае прямо перед финальным турниром. Но опять же – с какого числа начнется сбор, неизвестно, поскольку многое будет зависеть от клубов. Вопросов много, но, надеюсь, все будет решаться только к лучшему.
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