Юрий МОРОЗ: «Сыграем спарринги с Кипром, затем соберемся перед Евро U-17»

Юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2007 года рождения) триумфально выступила в элит-раунде отбора Евро-2024 U-17.

Сине-желтые заняли первое место в своей группе, одержав три победы в трех матчах. По возвращении команды из Греции, где проходили соревнования, главный тренер сборной Украины U-17 Юрий Мороз ответил на вопросы:

– Юрий, что для вас как для тренера было самым сложным накануне турнира?

– Донести до футболистов те требования, которые мы к ним выдвигали, чтобы у команды получилась цельная игра. Не скрою, были переживания, поскольку перед турниром была проделана огромная работа, и я боялся, что ребята могут неадекватно это воспринять, но они молодцы. Пытались выполнять все задания до мелочей, и в матчах это дало результат.

– У тренера всегда есть вопросы к своим подопечным, однако команда в трех поединках забила 8 мячей и ни одного не пропустила.

– Скажу так: все было слажено – как в обороне, так и в атаке.

– Что вы сказали своим подопечным после игры со Словакией в раздевалке?

– Сказал им большое спасибо за то, что они пытались делать все так, как мы и договаривались.

– Лучшим бомбардиром сборной Украины на этом турнире стал нападающий Артем Степанов.

– Почти вся наша группа атаки забивала мячи. Кто-то – больше, кто-то – меньше. В этой ситуации меня радовало то, что они были нацелены на ворота соперников.

– Чувствуется ли, что тот же Степанов проходит европейскую школу футбола?

– Да. Более того, этот нападающий подключается к тренировкам с первой командой «Байера». Артем старается, но он еще молод, поэтому ему еще много нужно работать над собой.

– С той игрой, которую ваши подопечные показали в элит-раунде, в финальной части Евро можно рассчитывать на что-нибудь серьезное?

– Каждый следующий турнир – это новый вызов. И этот вызов становится больше, соперник каждый раз агрессивнее, быстрее, сильнее. Нам еще предстоит улучшать как командные действия, так и индивидуальные.

– До финальной части чемпионата Европы два месяца. Следующий сбор будет непосредственно перед турниром, удастся найти еще окно для подготовки?

– На сегодняшний день есть предложение от Кипра, хозяина чемпионата Европы, сыграть с ним два контрольных поединка в первой-второй декаде апреля. Такой план есть, но как все сложится, пока сказать не могу. Ну а затем команда соберется в мае прямо перед финальным турниром. Но опять же – с какого числа начнется сбор, неизвестно, поскольку многое будет зависеть от клубов. Вопросов много, но, надеюсь, все будет решаться только к лучшему.