Украинский легионер «Жироны» Виктор Цыганков остается под вопросом на матч плей-офф отбора на Евро-2024 Украина – Босния и Герцеговина.

Сообщается, что информация об участии Цыганкова в следующем матче главной команды страны уже будет окончательно известна, когда Виктор присоединится к тренировочному лагерю национальной команды. Отмечается, что Цыганков рассчитывает, что когда он присоединится к сборной – сделает второе МРТ-обследование, чтобы убедиться, готов ли он принять участие в поединке.

Ранее сообщалось, что Цыганков пропустил последнюю тренировку «Жироны», которая в субботу сыграет против «Хетафе».

21 марта сборная Украины в Зенице в рамках полуфинала плей-офф отбора Евро-2024 сыграет против Боснии и Герцеговины, а 26 марта проведет матч во Вроцлаве с Израилем или Исландией.