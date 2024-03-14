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  4. Известны новые детали по поводу участия Цыганкова в матче Украина – Босния
Сборная УКРАИНЫ
14 марта 2024, 19:47 |
610
0

Известны новые детали по поводу участия Цыганкова в матче Украина – Босния

Поединок состоится 21 марта

14 марта 2024, 19:47 |
610
0
Известны новые детали по поводу участия Цыганкова в матче Украина – Босния
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Украинский легионер «Жироны» Виктор Цыганков остается под вопросом на матч плей-офф отбора на Евро-2024 Украина – Босния и Герцеговина.

Сообщается, что информация об участии Цыганкова в следующем матче главной команды страны уже будет окончательно известна, когда Виктор присоединится к тренировочному лагерю национальной команды. Отмечается, что Цыганков рассчитывает, что когда он присоединится к сборной – сделает второе МРТ-обследование, чтобы убедиться, готов ли он принять участие в поединке.

Ранее сообщалось, что Цыганков пропустил последнюю тренировку «Жироны», которая в субботу сыграет против «Хетафе».

21 марта сборная Украины в Зенице в рамках полуфинала плей-офф отбора Евро-2024 сыграет против Боснии и Герцеговины, а 26 марта проведет матч во Вроцлаве с Израилем или Исландией.

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Источник ТаТоТаке
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