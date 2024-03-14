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  4. ФОТО. Жена легенды Шахтера поделилась в соцсетях горячим снимком
Украина. Премьер лига
14 марта 2024, 19:31 |
1760
2

ФОТО. Жена легенды Шахтера поделилась в соцсетях горячим снимком

Юлия Пятова порадовала своих подписчиков в инстаграме

14 марта 2024, 19:31 |
1760
2
ФОТО. Жена легенды Шахтера поделилась в соцсетях горячим снимком
Instagram. Юлия и Андрей Пятовы

Жена экс-голкипера донецкого «Шахтера» Андрея Пятова Юлия поделилась горячим фото в своих социальных сетях.

Юлия опубликовала соблазнительное селфи, которое обнародовала в сториз своего инстаграм.

Напомним Юлия и Андрея Пятовы воспитывают четырех детей – трое девочек и одного мальчика.

Андрей Пятов защищал цвета донецкого «Шахтера» 16 лет. В 2023 году он повесил бутсы на гвоздь. В настоящее время Пятов входит в тренерский штаб Марино Пушич и является тренером вратарей.

ФОТО. Жена легенды Шахтера поделилась в соцсетях горячим снимком

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Юлия Пятова фото lifestyle Андрей Пятов
Источник Sport.ua
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Alex196
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