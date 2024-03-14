ФОТО. Жена легенды Шахтера поделилась в соцсетях горячим снимком
Юлия Пятова порадовала своих подписчиков в инстаграме
Жена экс-голкипера донецкого «Шахтера» Андрея Пятова Юлия поделилась горячим фото в своих социальных сетях.
Юлия опубликовала соблазнительное селфи, которое обнародовала в сториз своего инстаграм.
Напомним Юлия и Андрея Пятовы воспитывают четырех детей – трое девочек и одного мальчика.
Андрей Пятов защищал цвета донецкого «Шахтера» 16 лет. В 2023 году он повесил бутсы на гвоздь. В настоящее время Пятов входит в тренерский штаб Марино Пушич и является тренером вратарей.
ФОТО. Жена легенды Шахтера поделилась в соцсетях горячим снимком
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