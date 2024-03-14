Жена экс-голкипера донецкого «Шахтера» Андрея Пятова Юлия поделилась горячим фото в своих социальных сетях.

Юлия опубликовала соблазнительное селфи, которое обнародовала в сториз своего инстаграм.



Напомним Юлия и Андрея Пятовы воспитывают четырех детей – трое девочек и одного мальчика.

Андрей Пятов защищал цвета донецкого «Шахтера» 16 лет. В 2023 году он повесил бутсы на гвоздь. В настоящее время Пятов входит в тренерский штаб Марино Пушич и является тренером вратарей.

ФОТО. Жена легенды Шахтера поделилась в соцсетях горячим снимком